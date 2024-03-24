油價雙平穩機制啟動 25日起中油汽、柴油各降0.2元

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）國際油價上漲，中油啟動雙重平穩機制因應，吸收部分漲幅，決定自明天凌晨零時起，汽、柴油價格各調降0.2元，其中發油量最大的95無鉛汽油每公升為31.0元。

中油調整後的各式油品參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.0元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收2.6元及4.0元。

台灣中油表示，受俄烏戰爭情勢緊繃、伊拉克承諾降低原油出口與石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）維持減產保價策略等因素影響，國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價上漲2.33美元，新台幣兌美元匯率貶值0.343元，國內油價依公式計算漲幅為3.13%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.4元及3.8元，不過為了維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收2.2元及3.6元。

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中油指出，吸收後95無鉛汽油仍超出30元，因此啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅、四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。雙重平穩機制啟動後，汽、柴油共各吸收2.6元及4.0元，國內汽、柴油實際每公升價格各調降0.2元。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的2.6元及4.0元，均由台灣中油吸收。113年累計至2月底止，台灣中油共吸收約28.52億元。（編輯：林淑媛）1130324