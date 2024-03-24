更多編輯台推薦新聞：
野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
運動

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展
文化

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速
生活

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

油價雙平穩機制啟動 25日起中油汽、柴油各降0.2元

2024/3/24 12:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北24日電）國際油價上漲，中油啟動雙重平穩機制因應，吸收部分漲幅，決定自明天凌晨零時起，汽、柴油價格各調降0.2元，其中發油量最大的95無鉛汽油每公升為31.0元。

中油調整後的各式油品參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.0元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收2.6元及4.0元。

台灣中油表示，受俄烏戰爭情勢緊繃、伊拉克承諾降低原油出口與石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）維持減產保價策略等因素影響，國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價上漲2.33美元，新台幣兌美元匯率貶值0.343元，國內油價依公式計算漲幅為3.13%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.4元及3.8元，不過為了維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收2.2元及3.6元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中油指出，吸收後95無鉛汽油仍超出30元，因此啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅、四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。雙重平穩機制啟動後，汽、柴油共各吸收2.6元及4.0元，國內汽、柴油實際每公升價格各調降0.2元。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的2.6元及4.0元，均由台灣中油吸收。113年累計至2月底止，台灣中油共吸收約28.52億元。（編輯：林淑媛）1130324

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.226