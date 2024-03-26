工會籲合理調整外師薪資 英國文化協會：持續溝通

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（中央社記者許秩維、吳昇鴻台北26日電）高教工會今天表示，英國文化協會的英語教學中心20年來凍漲外籍教師薪資，同期間的消費者物價指數漲幅超過25%，等同教師遭「實質減薪」，呼籲資方合理調薪至少25%。

英國文化協會回應媒體詢問表示，協會透過與教師工會的團體協商得知，有些教職人員對於目前的薪酬表達不滿之意，協會會持續進行討論和溝通，並與工會合作，致力於解決分歧，達到雙方相互理解的狀態。

英國文化協會指出，在這段時間，協會會盡力將學生和家長有可能受到的影響降到最低，並繼續提供最優質的教學服務。

台灣高等教育產業工會今天舉行「英國文化協會外籍英語教師加入工會 以行動爭取合理調薪」記者會，英國文化協會的英語教學中心教師自去年9月起陸續加入高教工會，並呼籲英國文化協會合理回應工會提出的調薪等訴求。

高教工會研究員陳柏謙指出，英國在台辦事處所屬的英國文化協會於2004年在台北市信義區設立第1個英語教學中心，聘用外籍教師來台從事英語教學工作，經過20年發展，學生已約2000人，聘僱約50名教師，並擁有3個教學中心，第4個教學中心正籌備中。

陳柏謙提到，根據工會自行掌握的資料，英語教學中心的學費從2016到2024年漲幅高達35%，如以開班數、每班學生規模和學費來概估，光是信義區的教學中心，1年學費營收可能就超過新台幣1億元，但英語教師的薪資20年來卻完全凍漲，而同期間的消費者物價指數漲幅超過25%，等同20年來英語教學中心老師遭「實質減薪」。

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由於英國文化協會的英語教學中心已有2/3教師加入高教工會，陳柏謙表示，高教工會依法與英國文化協會資方進行團體協約協商，並提出至少調薪25%以補足物價上漲通膨率等訴求，但去年12月至今歷經4次勞資協商，資方仍拒絕工會提出的調薪要求，僅願提供為期9個月調漲2.5%薪資的方案，而非常態性調薪。

為加強力道爭取合理待遇，陳柏謙提到，工會將規劃散發傳單，讓英語教學中心的家長和學生瞭解教師的處境，也會依法向勞工主管機關提出調整事項勞資爭議調解，若調解不成立，不排除循法規進入爭議行為發動的程序。（編輯：李亨山）1130326