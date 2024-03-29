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開箱老照片》大安森林公園開幕

2024/3/29 07:00
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大安森林公園1994年3月29日開幕。（中央社檔案照片）
大安森林公園1994年3月29日開幕。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）1994年（民國83年）3月29日：台北市大安森林公園在市長黃大洲剪綵後，以繞園慢跑活動宣告正式開園。

面積近26公頃、有「都市之肺」美稱的大安森林公園，曾獲選台北市十大最受歡迎公園第一名，但這個草木扶疏，可於季節期見到螢火蟲蹤跡的公園，其實得來不易。

該處在日據時代就已定為公園用地，延宕40多年，一度歷經改建為體育館的爭論，直至民國80年才確立了開闢森林公園的構想。

開發過程中風波不斷，早先有拆遷戶抗議，後來有觀音佛像去留問題，直到開園當天仍有部分公園設施尚未完工，加上園內因大雨泥濘，市議員在質詢時還建議立即封園，防範危險。

30年後的大安森林公園，在生態環保團體、公司行號、慈善機構等單位協力合作下，已成為「生態」與「日常」共生共榮的小森林，也是市民暫停腳步，休憩的好去處。

想看更多大安森林公園的照片，立即到中央社影像空間。1130329

台北市大安森林公園在市長黃大洲（前中）主持剪綵後，帶領民眾繞園晨跑後正式啟用。（中央社檔案照片）
台北市大安森林公園在市長黃大洲（前中）主持剪綵後，帶領民眾繞園晨跑後正式啟用。（中央社檔案照片）
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