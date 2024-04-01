開箱老照片》第一屆國民大會第一次會議

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（中央社網站）1948年（民國37年）4月1日：第一屆國大代表第一次會議在南京召開，2878位國代（實際當選人為2961位）在國民大會堂前分批合影。

1948年3月29日至5月1日，國民大會在南京召開行憲後第一次會議，也是唯一在中國大陸開議的會期。期間通過「動員戡亂時期臨時條款」、進行第一任總統及副總統選舉，當選者為蔣介石、李宗仁。

預定改選的1953年，國民政府已失去對中國大陸的控制權，無法在原選區改選而全體無限期延任，被稱為「萬年國會」。

直到1989年立法院通過「第一屆資深中央民意代表自願退職條例」1990年野百合學運爆發，總統李登輝順勢推行國會全面改選，第一屆國代於1991年12月31日全部退職。

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