雪山隧道北向2%是烏龜車 高公局：別當路隊長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北1日電）高公局表示，經統計去年國5雪山隧道北向車流量約1100萬輛次，其中慢速車示警約22萬次，約占2%，呼籲民眾行駛國道時，在安全不超速情形下儘量提高車速，別當路隊長。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，國道5號雪山隧道因假期間交通量大且隧道內禁止變換車道，如有慢速車將導致壅塞，並大幅降低雪山隧道整體通行量。

高公局表示，目前國5北向雪山隧道慢速車示警系統設於國5雪山隧道北向26到27K、20到21K及18到19K共3處，經統計民國112年通過雪山隧道北向車流量約1100萬輛次，慢速車示警約22萬次，約占2%。

113年春節假期，通過雪山隧道北向車流量約25萬輛次，慢速車示警約1萬1000次，約占4.6%，顯示仍有為數眾多駕駛，未依速限適當加速通過。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高公局指出，雪山隧道慢速車示警系統雖不作為執法取締使用，但在國道不壅塞情形下，車速低於最低速限每小時70公里的車輛，可依「道路交通管理處罰條例」第33條相關規定，處以新台幣3000到6000元罰鍰。

高公局表示，國道公路警察局亦於雪山隧道內設有南北向各8處，共16處科技執法系統，可對慢速車、超速車、惡意逼車及違規變換車道等違規事項取締。籲請民眾行駛國道時，在安全不超速情形下儘量提高車速，並在符合法規下儘量跟上前車，避免拉大與前車間距而成為路隊長。（編輯：張雅淨）1130401