兒童節到科教館 12歲以下常設展免費參觀

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（中央社記者陳至中台北2日電）兒童節即將到來，本月4日12歲以下兒童到國立台灣科學教育館參觀常設展免費，鄰近的兒童新樂園、台北市立天文館，也有各種大小活動可參加。

科教館今天發布新聞稿，台北科學藝術園區（科教館、天文館、兒童新樂園）在本月4日到7日連假期間，每天都有活動讓親子參與，一同度過開心又寓教於樂的兒童節連續假期。

本月4日兒童節當天，12歲以下兒童可免費參觀科教館3到6樓常設展；6日有「麥麥童樂會」，讓喜歡麥塊（Minecraft）的民眾可以和主題角色拍照；也可以參觀台灣義築協會的「木育山海展」，體驗木積木樹洞基地、積木溜滑梯。

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兒童新樂園則在4日至7日，國小以下兒童及陪同家長1名，憑2024台北市兒童月手冊或證件，入園可免門票。連假前3天（4日到6日）延長營運到晚間9時，每天下午4時起「星光樂FUN券」有特價。

天文館在4月底前，全國12歲以下兒童持台北兒童月探索手冊，可免費參觀展示場1次，並於服務台領取小禮物；兒童節當天加碼全國12歲以下兒童免費搭乘「宇宙探險車」1次。相關資訊可參考科教館網站。（編輯：張雅淨）1130402