歡慶佳節小朋友免費搭機捷至5月底 可領摺紙禮

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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）桃捷公司今天表示，為歡慶兒童節，4月3日至5月31日期間，持桃園市學生卡（國小）、桃園市兒童優待卡、台北市數位學生證（國小）、台北市兒童優惠卡或新北市兒童卡者，可免費搭乘機捷。

桃園大眾捷運公司今天發布新聞稿表示，為歡慶兒童節及桃園市兒童美術館青埔館的開幕，桃捷公司4月3日至5月31日期間推出「捷伴童遊趣」活動。

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桃捷公司指出，桃園市兒童美術館（青埔館），明天展開試營運，到9月1日期間全館免收門票，展館以山丘為主題造型，開幕首展主題為「探險未來！」期待孩子們在藝術中啟發創意與想像，民眾只要搭乘機場捷運線至A19桃園體育園區站下車後，往青塘園方向步行6分鐘即可抵達。

桃捷公司說，在4月3日到7日期間，為了讓小朋友們感受歡樂的兒童節，12歲以下的小朋友可以在A19體育園區站的詢問處（付費區側），向站務員免費索取DIY紫嘯鶇摺紙，每位小朋友限領1份，每日限量200份發完為止，歡迎旅客善加利用優惠措施，享受機捷沿線豐富的旅遊景點。（編輯：林恕暉）1130402