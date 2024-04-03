北港朝天宮梁柱遭震損？ 廟方：僅非古蹟牆面剝落

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（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）今天發生全台有感地震，網路謠傳雲林縣北港朝天宮梁柱受損，廟方表示，經過巡視後，除龍門外側舊有牆面有所剝落（非古蹟），神尊及古蹟維護類皆安好，請大家放心。

據中央氣象署資訊，上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，震央在花蓮縣政府南南東方25公里，其中雲林縣也在影響範圍內。

網路謠傳列為國定古蹟的北港朝天宮梁柱出現受損、地板龜裂，引起地方熱議。

北港朝天宮總幹事何宗霖表示，朝天宮從農曆除夕到農曆3月23日前，24小時開放廟門，廟內皆有人員看顧，今天早上發生有感地震，人員巡查各殿的結構，神尊及古蹟維護類皆安好，僅龍門外側舊有牆面水泥有剝落。

何宗霖指出，地面龜裂並非此次地震造成，而不具文資身分的龍門外側舊有牆面曾因921地震導致龜裂修補，此次又裂開，廟方將擇期修繕。

地震發生後，雲林縣文化觀光處立即盤查縣內所有古蹟，截至今天上午11時止，歷史建築原台南區合會北港分公司的水管破裂，其他古蹟完好。至於北港朝天宮舊有牆面水泥剝落，已請朝天宮進行補強。（編輯：謝雅竹）1130403