壯闊台灣出版小兒爆炸傷手冊 培訓警消醫人員

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（中央社記者葉素萍台北3日電）壯闊台灣聯盟在兒童節前夕，於今天出版中文版「小兒爆炸傷實務手冊」，免費提供給警消醫等專業單位，放在官網供民眾免費下載，並為警消醫專業人員舉辦「未爆彈藥安全與爆炸傷處置」訓練，以及國際交流。

壯闊台灣聯盟今天發布新聞稿表示，去年7月陸軍基隆祥豐營區彈藥庫發生彈藥爆炸意外，造成9名士官兵輕重傷，第一時間趕到現場的消防與緊急救護人員，同時暴露在高風險環境；除了未爆彈，易燃物爆炸、不明爆裂物、化學爆炸與恐怖攻擊，都可能造成類似的爆炸現場。

壯闊台灣聯盟說，為提高第一線應變人員的安全知識，這週連續3天為警消醫界的專業人員，在台北、高雄辦理專業訓練與國際交流。

此國際交流活動由壯闊台灣與美國精神（Spirit of America）共同舉辦，為可能接觸到爆裂物和爆炸傷的緊急應變工作者，提供國際最新的訓練和知識支持；講師強調，重點不是處理未爆彈藥，而是盡可能降低值勤現場的風險，保護自己和民眾。

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農說，兒童外科是相對專精的領域，爆炸傷的處理更是少見。壯闊台灣特別取得「兒科爆炸傷害合作組織」（Paediatric Blast Injury Partnership ）授權，在兒童節前公開出版「小兒爆炸傷實務手冊」，讓國內的兒童外科處置，從院前、到院端，包括出院後的心理照顧都有參考資料。

台灣醫療救護學會理事長范傑閔說，國內兒科醫師的專長多為內科，能處理兒童外科的量能有限，加上兒童的生理構造跟成人不同，溝通方式也不一樣，需要特別技巧。

參與手冊編撰工作的高醫外傷急重症外科主治醫師唐貞綾指出，在加薩走廊的案例中，傷患有7成是婦女與小孩，而小孩與大人是完全不一樣的個體，這本手冊也特別徵詢兒科，確保資訊的準確。

台灣醫療救護學會秘書長張育通表示，無論是未爆彈藥可能造成的風險，或兒童爆炸傷處置的經驗引介，都代表台灣的緊急應變系統，從院前、到院端還有很多可以協力改善的地方。

吳怡農說，「小兒爆炸傷實務手冊」中文版是公開資源，已放在壯闊台灣的官網提供所有人下載，特別是給受過醫學訓練的專業者，以及醫療相關政策與資源規劃參考。

「小兒爆炸傷實務手冊」的翻譯出版，是由壯闊台灣聯盟、高雄醫學大學附設中和紀念醫院醫師、台灣醫療救護學會協力完成。（編輯：翟思嘉）1130403