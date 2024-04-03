候鳥北返 防檢署籲業者持續防範禽流感

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（中央社記者吳欣紜台北3日電）防範禽流感，農業部動植物防疫檢疫署今天指出，今年第一次候鳥遷徙北返預警會議今天召開，與會專家研判台灣西部、宜蘭沿海仍有候鳥出沒，業者仍須提高警覺、加強禽場防鳥設施。

農業部動植物防疫檢疫署今天邀集台北市野鳥學會、東海大學、農業部獸醫研究所及生物多樣性研究所等團隊，召開113年第1次候鳥遷徙北返預警會議，並由生物多樣性研究所於會中分享近期在台灣渡冬或過境候野鳥族群變化及分布情形。

防檢署發布新聞稿指出，經過會議討論，與會專家研判，台灣西部、宜蘭沿海仍有渡冬或過境候野鳥出沒，各類候野鳥族群無明顯變化及分布縮減，整體多為零星分布，而西南沿海可見過境鷸鴴科鳥類，仍有候野鳥出沒。

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防檢署也提到，日本近期在候野鳥檢出2種亞型（H5N1及H5N5）高病原性禽流感，候野鳥傳播病原風險仍高，請養禽業者仍須提高警覺，加強禽場防鳥設施。

防檢署呼籲，候野鳥北返期間，台灣面臨境外禽流感病毒入侵風險仍高，且國內仍有零星禽場案例，請養禽業者應持續加強禽場防鳥設施、做好門禁管制及消毒等生物安全措施，並提高警覺，每日自主觀察，若發現禽隻異常，應主動通報，以利防疫機關及時處置，以降低疫情傳播風險。（編輯：李亨山）1130403