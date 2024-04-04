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中南東區客庄村史第3期徵寫手 將辦4場說明會

2024/4/4 17:56
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（中央社記者鄭維真彰化4日電）客家委員會客家文化發展中心執行全國客庄村史第3期計畫，桃竹苗區、中南東區客庄預計各出版20本村史寫作。中南東區4、5月將辦4場說明會，招募至少20名寫手。

國立彰化師範大學執行這期中南東區徵集暨撰寫輔導計畫，負責團隊今天告訴中央社記者，客庄村史聚落撰寫計畫邁入第6年，希望藉蒐集村史資料、撰寫地方故事過程，達到文物保存、文化推廣與加值應用等效益。

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彰師大負責團隊表示，計畫執行期程2年，寫手以客庄聚落為起點，透過田野調查、專業文獻考究，撰寫有地方特色的客庄村史。另外，團隊會輔導使用歷史GIS（地理資訊系統）等數位工具，豐富多元附加價值。

徵集寫手說明會屏東場、台北場、花蓮場及台中場分別在4月19、26、27日及5月3日舉行。7月5、19日各於屏東縣六堆客家文化園區、彰師大辦為期3天培訓課程，報名者提報寫作計畫書，經核可後即進入寫作程序。（編輯：李明宗）1130404

#客家委員會
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