每年近千人遭蛇咬 拍照記錄特徵及環境助診斷

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（中央社記者曾以寧台北7日電）每年4月開始進入蛇咬高峰期。專家提醒，每年近千人被蛇咬傷，其中8成是龜殼花或赤尾鮐；民眾遭咬要盡快就醫，並可拍攝蛇身記錄特徵或周遭環境，有助醫師判斷。

具有獸醫專業的衛生福利部疾病管制署檢驗及疫苗研製中心科長鄭雅芬日前在疾管署例行記者會上說明，台灣有龜殼花、赤尾鮐、飯匙倩、雨傘節、鎖鏈蛇、百步蛇6大毒蛇。

每年4月到11月為蛇咬高峰期，且以8月最高。鄭雅芬指出，每年平均近1000人使用毒蛇血清，各種蛇毒血清中，以龜殼花和赤尾鮐血清使用最多，占比達8成；飯匙倩與雨傘節各占約1成。

各種毒蛇棲息環境與身體特徵不同，鄭雅芬說明，其中龜殼花為黃褐色，身上有龜殼樣花紋，喜歡在空木頭、落葉下、居家垃圾堆等環境，前往這些地方要穿長袖長褲雨鞋，並且避免翻動。

又稱為「赤尾鮐」的赤尾青竹絲，鄭雅芬說，與無毒的青蛇長相相似，但頭部為三角形，尾巴為赤色；白天會休息在樹上或草叢，經過濃密樹叢，可以用棍棒「打草驚蛇」，告訴蛇「我來了」。

飯匙倩又稱眼鏡蛇，是6大毒蛇中唯一喜歡白天出沒。鄭雅芬指出，其容易激動，看到人會抬起上半身，張開頸部肌肉作為防禦，看起來像飯匙，頸部白色擴張皮膚上有點狀則像眼鏡，因此得名。

至於黑白相間、頭為橢圓形的雨傘節，鄭雅芬說，其喜歡清晨、傍晚在溪流環境出沒，這些時段要注意避免在這些空間逗留；此外，因雨傘節是神經毒，被咬到感覺像螞蟻在爬，容易忽視、延誤就醫。

鄭雅芬提醒，「不管被甚麼蛇咬到，都要當作是被毒蛇咬到」，在第一時間就醫，以保障生命安全；如今人手一支手機，遭蛇咬後可用手機拍下蛇身或記錄周遭環境，都有助醫師搭配傷口情況進行判斷。

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疾管署指出，目前有194家醫療院所儲備抗蛇毒血清供民眾救急；民眾如不慎被咬傷，要保持鎮定並牢記「5要5不」，包含要視為毒蛇咬傷處理；要記毒蛇外觀特徵；要脫飾品，避免肢體腫脹；要包紮傷口上緣，減緩毒液擴散；要保持冷靜並儘速就醫。

另外，不割開傷口，避免感染；不用嘴吸出毒液，避免感染；不冰敷，避免組織壞死；不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用；不延誤就醫，耽誤治療時機。（編輯：管中維）1130407