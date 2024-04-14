劇毒銅鑄熟若蟹 罕見現身澎湖住家巷道

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（中央社澎湖縣14日電）含有劇毒的銅鑄熟若蟹近日罕見出現在澎湖住家巷道中，研判可能是意外被漁民撈上岸。水產試驗所提醒，民眾若發現色彩偏紅且特別豔麗的螃蟹時，切勿急著食用，以免有性命之虞。

水產試驗所澎湖漁業生物研究中心主任謝恆毅告訴中央社記者，「銅鑄熟若蟹」在澎湖相當少見，這隻螃蟹體長約10公分，12日晚間出現在湖西鄉龍門村一名漁民住家巷道中，研判可能是隨底刺網作業時攀爬在網目上，意外被撈上岸的，經通報後，目前由中心帶回作為標本並進行研究。

謝恆毅指出，銅鑄熟若蟹其毒性雖比不上常見的「繡花脊熟若蟹」，但都具有麻痺性貝毒與河豚毒素等神經毒，尤其是螯腳前端部分最毒，且毒素不可能因烹煮而消失，初步研判可能與生長環境和覓食各類貝類有關，還值得作進一步研究。

水試所資料顯示，銅鑄熟若蟹屬扇蟹科，頭胸甲橫卵圓形，表面光滑，分區清楚，螯足左右等大，腕節及掌節粗糙，指節末端呈匙狀，步足指節，各節背緣呈隆脊形。全身墨綠至藍紫底色，雜有黃橙或橙紅斑紋。

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銅鑄熟若蟹為已知最毒螃蟹之一，廣泛分布於熱帶印度至太平洋，已有紀錄地區包括台灣、中國海南島、西沙群島、日本、夏威夷、大溪地、印度洋、紅海及非洲東岸。

澎湖中心表示，澎湖海域潮間帶盛產各種螃蟹，且多是具經濟價值的可食用蟹，偶爾才會發現帶有劇毒的毒蟹，若民眾發現色彩偏紅且特別豔麗的螃蟹時，切勿急著吃，可與研究單位處理，避免食用有性命之虞。（編輯：謝雅竹）1130414