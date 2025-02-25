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澎湖水試所開發海藻保養品 守護海洋永續利用

2025/2/25 13:14（2/25 13:46 更新）
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澎湖海藻養殖有成，農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心投入研發，利用海藻製作高附加價值保養產品，25日發表成果。（水試所澎湖漁業生物研究中心提供）中央社 114年2月25日
澎湖海藻養殖有成，農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心投入研發，利用海藻製作高附加價值保養產品，25日發表成果。（水試所澎湖漁業生物研究中心提供）中央社 114年2月25日
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（中央社澎湖縣25日電）澎湖海藻養殖有成，農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心投入研發，利用海藻製作高附加價值保養產品，守護海洋永續利用，今天發表成果，盼業界共同推動，創造綠色就業機會。

澎湖漁業生物研究中心今天在小門社區活動中心舉辦「澎湖海藻資源寶藏 守護海洋環境永續利用」成果推廣會，由主任謝恆毅主持，並發表「長莖葡萄蕨藻、長松藻及紫菜等多元應用方式」專題演講，同時展出海藻保養產品等。

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謝恆毅表示，長松藻與紫菜為澎湖重要海藻產業，長莖葡萄蕨藻則為台灣新興具經濟價值之養殖海藻，其中長莖葡萄蕨藻及長松藻等經中心研究顯示，具有豐富植物蛋白質，抗氧化活性佳，紫菜更具有抗氧化，增強免疫力，延緩血糖上升，保護心臟功能等。

澎湖中心表示，長松藻、紫菜等海藻量產，技術逐漸成熟穩定，利用其具經濟價值來開發出高附加價值的噴霧化妝水、美白淡斑精華乳、防曬隔離霜及淡斑精華面膜保養系列與紫菜醬（粉）等海洋友善保養產品，期能提升澎湖海藻在產業中的競爭力，共創經濟與環境雙贏，為海洋生態永續貢獻一份力量。（編輯：謝雅竹）1140225

澎湖漁業生物研究中心25日舉辦「澎湖海藻資源寶藏 守護海洋環境永續利用」成果推廣會，發表「長莖葡萄蕨藻、長松藻及紫菜等多元應用方式」專題演講，並展出海藻保養產品等。中央社 114年2月25日
澎湖漁業生物研究中心25日舉辦「澎湖海藻資源寶藏 守護海洋環境永續利用」成果推廣會，發表「長莖葡萄蕨藻、長松藻及紫菜等多元應用方式」專題演講，並展出海藻保養產品等。中央社 114年2月25日
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