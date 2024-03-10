國外爆吃海龜肉集體中毒 醫：對人體多器官有毒

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（中央社記者曾以寧台北10日電）非洲國家近日發生食用海龜肉後集體中毒意外。醫師楊振昌說明，海龜毒素對人體多器官有毒性，且無解毒劑，依嚴重程度可分3級，嚴重可能引發器官衰竭，未及時治療恐致死。

國際媒體報導，非洲國家坦尚尼亞的桑吉巴島（Zanzibar）近日發生食用海龜肉後中毒意外，釀成8名兒童、1名成人死亡，另有多人住院。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌今天接受媒體聯訪表示，沒印象台灣過去發生過類似事件，不過查詢國際文獻發現，早在1697年法屬玻里尼西亞就發生過食用海龜集體中毒事件；「海龜毒素」除具有神經毒性，對人體多個器官也都有毒性，中毒狀況可分為3個等級。

第1級會在食用後幾小時到4天間發作，症狀僅腸胃道不適、頭昏、冒汗、口腔疼痛等，1週內可恢復。第2級可能在1到2天後發作，症狀包含嘴巴發炎、講話不清楚，食道或胃可能有潰瘍，此外還有昏睡、腎臟衰竭、電解質異常等，患者會痊癒，但需要約3週時間。

楊振昌說，最嚴重的是中毒後1到3天才開始有症狀者，可能有昏迷、器官衰竭情況，且腎臟、肝臟、呼吸、電解質都可能出現異常，死亡率可達65%到100%，就算活下來，也還會有四肢癱瘓等後遺症。

海龜毒素無解毒劑，楊振昌說，僅能給予症狀治療或支持性療法，中毒事件又常發生在醫療資源比較不充分的地方，病人無法及時得到好的治療，或有人可能一開始不以為意，再送醫時就太晚了。

國內曾發生的海洋毒素中毒事件，楊振昌指出，包含河豚毒素、熱帶魚毒素、海葵毒素、麻痺性貝毒等。其中去年底河豚中毒事件引發關注，多年前國內還曾發生食用貝類西施舌中毒，另外也曾發生有民眾吃海魚中海葵毒素導致1人死亡。

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楊振昌說明，這類毒素都是神經抑制毒性，會造成神經肌肉麻痺；其中河豚毒素可能導致呼吸衰竭，但若及時插管治療，24小時後就會逐漸恢復，整體死亡率約10%左右；其餘則多是腸胃道與神經性症狀，但神經性毒性較低，不太會造成呼吸抑制，死亡率較低。

對於上述海洋毒素，楊振昌說，都是熱穩定毒素，即使高溫烹煮也沒用，又多與海中藍綠藻有關，會有季節性變化；過去中毒事件常見是用自己釣、自己抓的海鮮造成，若是食用正常捕捉、在市場上販售的魚類，中毒機率非常低。（編輯：張雅淨）1130310