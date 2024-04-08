更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平連兩場全壘打 再2轟追平松井秀喜紀錄
運動

大谷翔平連兩場全壘打 再2轟追平松井秀喜紀錄

開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處
生活

開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處

一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？
生活

一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？

蘇花下清水橋震後毀損 日治舊橋荒廢逾50年改建重啟助疏運
地方

蘇花下清水橋震後毀損 日治舊橋荒廢逾50年改建重啟助疏運

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台科大傑出校友 中華電信總經理林昭陽等3人獲選

2024/4/8 11:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北8日電）台科大公布113年傑出校友名單，新北市副市長朱惕之、中華電信總經理林昭陽、昆山威鋼金屬董事長王冠得等3人獲選，評選委員肯定他們長期回饋母校和貢獻心力。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，新北市副市長朱惕之畢業於台科大營建系二技及碩博士班，服務公職超過27年，安坑一號道路、三鶯二橋等新北市諸多重大工程都在其任內完工；在擔任新北市工務局長任內時，遇到颱風蘇迪勒肆虐，烏來路斷橋危成為孤島，他帶領團隊改變工法、調整舊有方式，讓搶通任務縮短到1個月內完成。

朱惕之提到，一個人跑可能比較快，團隊合作卻可以跑得又久又好，工程界重視團隊合作，他在台科大求學過程中，體悟到團隊相互支援、協助的重要性。他也會秉持正向、樂觀面對所有挑戰及挫折的人生觀，不放棄學習，並轉化逆境。

中華電信總經理林昭陽畢業於台科大電子系博士班，於中華電信服務37年，曾帶領600人團隊接下台灣有史以來最大規模的財政部「賦稅資訊系統整合再造」案，重新開發143個軟體系統，撰寫上百萬行程式。

林昭陽表示，台科大博士班著重於問對問題、找出系統性方法，然後解決問題，再加上以實務為主，結合理論取得創新，很適合套用在工作上；他也時常提醒自己，「以誠待人、換位思考、保持好奇心」，把握每次機會全力以赴。

昆山威鋼金屬董事長王冠得畢業於台科大工管系EMBA，現任昆山威鋼金屬等4家企業的董事長，並擔任華東區校友會會長 。

王冠得指出，原本是工科背景的他，在經營公司決策上，希望能有理論基礎支撐，因此到EMBA進修，透過個案討論及同學經驗分享，更明確清楚公司未來發展方向及調整公司治理內容。（編輯：張雅淨）1130408

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.36