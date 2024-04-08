台科大傑出校友 中華電信總經理林昭陽等3人獲選

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（中央社記者許秩維台北8日電）台科大公布113年傑出校友名單，新北市副市長朱惕之、中華電信總經理林昭陽、昆山威鋼金屬董事長王冠得等3人獲選，評選委員肯定他們長期回饋母校和貢獻心力。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，新北市副市長朱惕之畢業於台科大營建系二技及碩博士班，服務公職超過27年，安坑一號道路、三鶯二橋等新北市諸多重大工程都在其任內完工；在擔任新北市工務局長任內時，遇到颱風蘇迪勒肆虐，烏來路斷橋危成為孤島，他帶領團隊改變工法、調整舊有方式，讓搶通任務縮短到1個月內完成。

朱惕之提到，一個人跑可能比較快，團隊合作卻可以跑得又久又好，工程界重視團隊合作，他在台科大求學過程中，體悟到團隊相互支援、協助的重要性。他也會秉持正向、樂觀面對所有挑戰及挫折的人生觀，不放棄學習，並轉化逆境。

中華電信總經理林昭陽畢業於台科大電子系博士班，於中華電信服務37年，曾帶領600人團隊接下台灣有史以來最大規模的財政部「賦稅資訊系統整合再造」案，重新開發143個軟體系統，撰寫上百萬行程式。

林昭陽表示，台科大博士班著重於問對問題、找出系統性方法，然後解決問題，再加上以實務為主，結合理論取得創新，很適合套用在工作上；他也時常提醒自己，「以誠待人、換位思考、保持好奇心」，把握每次機會全力以赴。

昆山威鋼金屬董事長王冠得畢業於台科大工管系EMBA，現任昆山威鋼金屬等4家企業的董事長，並擔任華東區校友會會長 。

王冠得指出，原本是工科背景的他，在經營公司決策上，希望能有理論基礎支撐，因此到EMBA進修，透過個案討論及同學經驗分享，更明確清楚公司未來發展方向及調整公司治理內容。（編輯：張雅淨）1130408