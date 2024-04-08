印尼青年赴台灣農場實習收穫多 返鄉分享讚值得

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（中央社記者李宗憲雅加達8日專電）印尼農業部自2019年開始，每年都會派近百名青年赴台灣各地農漁牧場實習，今年25歲的華人翁蓉里是其中一人，她去年在苗栗有機農場實習一年，收穫滿滿，不僅增加農業知識、擴展視野，也對台灣留下好印象，大讚非常值得。

畢業於嘉義大學食品科學系的印尼華人翁蓉里（Novita Andiani），去年在佔地約11公頃的苗栗城南有機農場實習，透過農場生活了解種苗培育、採菜及蟲害防治等知識。翁蓉里向中央社表示，實習帶給她許多寶貴回憶和經驗，並希望能將在台灣所學的相關技術帶回印尼。

翁蓉里與另外2名印尼青年一起在有機農場實習，雖然身處鄉下，生活不太方便，工作也相當辛苦，但因老闆和同事都十分友善且熱心，讓身在異鄉的他們，感受到無微不至的照顧，生活也不至於枯燥無聊。

翁蓉里對中央社說：「我覺得在台灣實習的這一年很好玩，平常跟阿姨、叔叔聊天，不覺得無聊。」並表示雖然在台灣採菜和種苗的方式和印尼差不多，但在防治害蟲上，台灣很專業且運用高科技，讓大家學到很多。

過去一年，翁蓉里每天與同事從早到晚種苗採菜，中午約有2至3個小時休息時間，相當充實，也體驗簡單純樸的小鎮生活，帶給她許多寶貴的經驗和知識。

翁蓉里舉例，由於台灣的有機藥成分和肥料與印尼不同，使得印尼蔬菜普遍比台灣蔬菜還小，也不如台灣的漂亮。台灣在照顧蔬果上非常細心，注重觀察和細節，像是在防治害蟲上，有時她覺得夠好了，「但老闆認為需要換肥料和有機藥以加強防治，好還可以更好」。

翁蓉里能說一口流利中文，但另外2名印尼青年只會印尼語，因此當遇上溝通有障礙時，她就會扮演翻譯角色協助；有時台灣同事也會與印尼青年直接比手畫腳溝通，甚至主動教中文，為農場實習生活增添不少趣味。

此外，翁蓉里透露，剛開始工作時，因需要長時間維持蹲跪姿勢，容易腰痠背痛，但大約2週後就習慣了。而原本不熟悉中文的2名印尼青年，經一年實習後也學會基礎的中文對話。

翁蓉里去年在玉山論壇上，被挑選為最能代表「新南向政策」7年成果的個案故事，她也透過影片和與會人士分享她在台灣實習的收穫。

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日前，翁蓉里受印尼農業部邀請，赴南加里曼丹省的班賈爾巴魯（Banjarbaru）與未來將到台灣實習的青年，分享她在台灣的實習經驗，並教導基礎中文。

翁蓉里於經驗分享時向學子們表示，到台灣前，必須做好心理準備，因為台灣文化與印尼截然不同，必然會遇到許多挑戰與困難，若心理素質不夠強大，會很容易放棄。不過她也強調，在台灣實習的生活很充實，會學到很多農業知識，非常值得。（編輯：張芷瑄）1130408