世總年度會議越南河內登場 盼越台更加緊密合作

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（中央社記者陳家倫河內9日專電）世界台灣商會聯合總會年度例行會議今天在越南首都河內市開幕，共計千餘名賓客與會。總會長李天柒喊話台商把握機會考察越南，期盼越南和台灣雙方在既有基礎上更加緊密合作。

世界台灣商會聯合總會（世總）第30屆第2次理監事聯席會議及相關活動7至10日在河內市登場，開幕典禮今天在越南國家會議中心舉行，除了全球台商及越南官員外，還有數十位來自台灣的官員與立法委員總計上千人出席。

世總4天活動替越南的觀光旅遊業帶來錢潮，來自全球的台商入住河內市高級飯店，包下了400多間房，期間還走訪河內市旅遊景點、到各家餐廳品味美食，用行動讓當地業者感受到台灣人的消費力。

世總第30屆總會長李天柒致詞時表示，越南與台灣迄今走過3個特別的30年，首先是台商來越南投資30年，再來是世總30屆，最後是台越互設辦事處30年，這次世總會議選在越南首都舉行，別具心思與紀念意義。

他呼籲，越南正處於發展的新階段，盼台商掌握商機，尤其台越雙方在教育、人力資源、醫療、高科技領域都有許多合作在進行，台商可以留意合作機會，「賺一點錢回去」，也期盼越台雙方更加緊密配合。

中華民國駐越南代表石瑞琦表示，受到美中貿易戰、產業鏈重組以及地緣政治影響，現在很多台商都從中國各地移出，新生產基地主要設立在越南，台商在全球與越南的布局，對於台越關係會有很正面的貢獻。

中華民國僑務委員會副委員長阮昭雄致詞指出，將擴大培育及留用僑生，讓僑生不只到台灣學習、工作，也能回到僑居地協助台商，成為重要幹部之一。僑委會盼促進海內外合作，串聯技術、人才、資金等，連結台灣與台商共同發展。

越方出席官員包括越南台灣事務委員會主席范晉功（Pham Tan Cong）、越南工商部貿易促進局局長武伯富（Vu Ba Phu），以及越南計劃投資部外人投資局局長杜一皇（Do Nhat Hoang）。

范晉功表示，35年前，第一批到越南的外國投資者就是台商，目前台灣已成為越南在投資、貿易、人力資源、旅遊等方面最重要的經濟夥伴，而且台商積極參與社會公益活動，給越南民眾和商界留下良好的印象和感情。

武伯富表示，台灣多年來一直是越南最重要的合作夥伴之一，根據越南海關2023年統計數據，台灣是越南第5大貿易夥伴、第17大出口市場和第4大貨物來源地，僅次於中國、韓國和日本。

他說，越南高度評價台灣的角色，特別是在確保越南生產和供應鏈方面，有助越南更深入參與地區和世界供應鏈，從而為提高越南的生產和工業自主能力做出貢獻。

世總今天並捐贈5億越南盾（約新台幣65萬元）回饋越南社會。由於今年適逢奠邊府戰役70週年，特別選擇奠邊省懷宋村幼兒園作為受贈單位，協助園方新建校舍，另外還幫助老街省的幼兒園及小學蓋餐廳。（編輯：張芷瑄）1130409

越南台灣事務委員會主席范晉功（前排中）以及越南工商部貿易促進局局長武伯富（前排左），9日出席世總在越南首都河內市的活動開幕典禮。中央社記者陳家倫河內攝 113年4月9日

中華民國僑務委員會副委員長阮昭雄9日出席世總在越南首都河內市的開幕典禮。他表示，僑委會將協助串聯技術、人才、資金等，連結台灣與台商共同發展。中央社記者陳家倫河內攝 113年4月9日

世總第30屆第2次理監事聯席會議及相關活動9日在越南首都河內市舉行開幕典禮，禮成之後眾人點燃具有傳承、把握商機等祝賀寓意的電子天燈。中央社記者陳家倫河內攝 113年4月9日