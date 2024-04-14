宗教不動產權利歸屬審認申請將屆 林右昌：研議延長

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（中央社記者郭建伸台北14日電）「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」規定2年的申請期限，將於6月11日屆滿，部分宗教團體反映審認應備文件恐準備不及；內政部長林右昌表示，充分考量宗教團體的權益，近期將針對延後申請期限的建議進行研議。

針對有部分宗教團體反映，申請權利歸屬審認應備文件恐準備不及，建議修法延長申請期限。內政部今天發布新聞稿，林右昌指出，為解決宗教團體不動產借自然人名義登記可能造成權屬糾紛，淪為私人所有問題，內政部特制定暫行條例，於民國111年6月8日公布施行。

林右昌說，符合規定的宗教團體得於2年內，就暫行條例施行前所購買或受贈，但因故登記在自然人名下的不動產申請權利歸屬審認，宗教團體只需於申請時提供證明文件及相關表件，各地民政機關就可以在審認符合規定後，囑託地政機關將不動產更名登記至宗教團體名下。

林右昌表示，若不動產是耕地或受贈後尚未移轉，或申請人是未登記寺廟，則囑託辦理限制登記，保障宗教不動產不會被登記名義人隨意變賣掉。

林右昌指出，由於暫行條例規定的處理程序相當簡便，讓宗教團體不必上法院打官司，而是由民政主管機關審認不動產的實質所有權歸屬，所以在暫行條例施行後，受到宗教界一致肯定。

林右昌表示，在施行期間，內政部考量宗教團體申請文件準備不易，多次放寬民政主管機關對於應備文件的採認原則，以降低宗教團體申請門檻，盡力排除宗教團體申請上的窒礙。

林右昌補充，近來有部分宗教團體表示因特殊狀況，在文件資料準備上需耗費較多時間，因此建議延後申請期限，內政部將於近期針對申請期限延期進行研議。（編輯：林克倫）1130414