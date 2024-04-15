美光基金會捐款1000萬元 助花蓮地震災後重建

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（中央社記者張建中台北15日電）美光（Micron）基金會今天宣布，將向衛福部所轄公設財團法人賑災基金會捐贈新台幣1000萬元，協助台灣花蓮地震重建工作。

美光基金會同時啟動「1比1配捐計畫」，鼓勵行有餘力的員工發揮愛心捐款，基金會也將跟進捐款相同金額給非營利組織及在地單位。這些組織將為花蓮受地震影響的民眾及弱勢兒童提供臨時房屋、教育支援，並提供資源以協助修復受損的家園和醫院。

美光基金會表示，當得知地震消息，第一時間傳達公司的關懷，確保員工及其家庭和社區的身家、財產均安全。如今將關注重點轉向與財團法人賑災基金會等在地單位合作，為受災社區重建提供所需的資源。

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美光指出，公司願景為改變世界使用資訊的方式，以豐富所有人的生活；美光基金會長期致力於協助在地社區及推廣STEM（科學、技術、工程和數學）教育。

美光表示，基金會與公司員工一起為全球各地的自然災害和人道危機提供支援，且美光的志工隨時在需要時提供援助。美光透過與企業、政府、社區、學校和民眾間建立完善的關係網絡，推動社會影響力並為弱勢及代表性不足群體倡議。（編輯：張良知）1130415