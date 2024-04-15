打鼾噪音強如車流聲 醫籲勿輕忽睡眠困擾害健康

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）台灣睡眠醫學學會今天公布睡眠噪音困擾調查，6成受調者曾因噪音被打斷睡眠。醫師提醒，打鼾噪音幾乎等同戶外車流聲，卻有4成民眾選擇默默忍受，籲勿輕忽打鼾對健康的危害。

台灣睡眠醫學學會攜手企業委託第三方調研公司，完成針對全台1196名民眾進行的睡眠噪音困擾調查，發現6成受調者曾因噪音中斷睡眠，其中約2成頻率高達每週3天以上，過半受調者也反映，睡眠噪音對工作、學習與生活面向已造成影響。

調查顯示，有8成非獨居民眾曾因打鼾噪音失眠，面對打鼾噪音，4成受調者選擇默默忍受，僅1成願意規勸打鼾者就醫。

台灣睡眠醫學學會理事長周昆達在記者會表示，打鼾是夜間最常見噪音來源，強度約40至80分貝，幾乎等同洗衣機運作、戶外車流聲的強度。

周昆達提到，睡眠噪音不僅打斷睡眠週期，造成失眠，還對健康具有一定的危害。研究指出，長期受睡眠噪音影響者，心肌梗塞發生率增加4成，糖尿病罹病風險也會上升，呼籲民眾不該輕忽噪音危害，若枕邊人是打鼾製造機，應鼓勵積極檢查，找出原因、及早治療。

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台灣睡眠醫學學會理事莊立邦提到，打鼾並非單純是噪音，也可能是疾病徵兆，如睡眠呼吸中止症，越嚴重，打鼾強度越高，研究指出，睡眠呼吸中止症嚴重者打鼾強度更比正常人高出26倍。睡眠呼吸中止症長期未治療，恐加速心血管疾病惡化，相較一般人心血管疾病死亡率增2.6倍。

睡眠呼吸中止症好發於體重過重、肥胖、上呼吸道結構異常、抽菸、酗酒，甚至是大量使用安眠藥或鎮定劑的民眾。莊立邦說，呼吸中止症臨床有豐富的治療選擇，如陽壓呼吸器、手術、矯正器等，若民眾出現打鼾聲大、嗜睡等症狀，應把握時機前往睡眠門診就診。（編輯：管中維）1130415