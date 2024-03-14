醫學會調查：8成女性睡不好未就醫 心血管風險增

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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）台灣睡眠醫學學會最新調查發現，2/3女性睡不好，但逾8成未就醫，增加睡眠呼吸中止症上身風險，進而導致心血管疾病發生，小心打鼾、頭痛、肥胖等症狀，更年期後女性更要留意。

每年3月15日是世界睡眠日，台灣睡眠醫學學會理事長周昆達今天在衛教記者會前接受媒體聯訪時指出，2大睡眠疾病包括失眠跟睡眠呼吸中止症（OSA），對健康、心靈跟生活品質都有很大影響。

周昆達表示，雖然男性罹患睡眠呼吸中止症機率較女性高，但如今台灣女性人口已達到一半以上，女性睡眠問題不容忽視，且隨年齡增加，盛行率也會跟著逐漸攀升。

台灣睡眠醫學學會在今年2月15日到21日期間，針對605名30歲以上女性進行網路調查，結果高達2/3對自己的睡眠品質感到不滿意，然而面對睡眠問題，卻有超過8成女性未尋求醫生診斷或進行睡眠檢測專業醫療介入。

台大醫院睡眠中心醫師李佩玲簡報說明，許多因素均可導致睡眠障礙，女性尤其會因荷爾蒙波動或更年期等生理變化而受影響，因為女性荷爾蒙有保護上呼吸道肌肉張力的效果，更年期、停經後，失去這樣的保護力，女性罹患OSA的比例慢慢增高。

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男性OSA多半表現在呼吸道症狀，李佩玲表示，至於女性OSA特點首先比男性更多是低度呼吸，臨床表現包括頭痛、感覺睡不飽、情緒的憂鬱、焦慮，以及肥胖等，複合疾病如患多囊卵巢症、甲狀腺機能低下等，也會提高女性OSA風險。

李佩玲提醒，睡眠呼吸中止症不僅可能導致女性在意的皮膚狀況惡化和加速衰老，還會累積體內廢物，引發器官和血管發炎及受損，進而提高心臟病、中風、高血壓和肥胖等疾病風險，形成惡性循環，若有前述症狀建議就醫。（編輯：張雅淨）1130314