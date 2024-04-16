國中生校內遭同學父掌摑 新北：調查導師是否失職

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（中央社記者高華謙新北16日電）新北某國中學生家長指出，有學生的爸爸在校園打他們孩子巴掌，導師卻沒制止。教育局說，導師為處理學生疑似霸凌案邀家長到校處理，校方已針對疑似霸凌與導師是否失職啟動調查。

國民黨新北市議員劉美芳、王威元今天陪同新北市永和某國中的男學生父母舉行記者會。家長指出，3月24日晚間接到導師電話，指因孩子間打鬧問題，希望家長隔天到校協助處理，他們因為要上班無法出席，結果對方家長卻到學校質問、並賞他們的孩子巴掌，導師在旁邊冷眼旁觀，也未依規定立即向校內和教育局通報。

家長說，據孩子轉述，當時對方家長質疑為何要踢其女兒的腳，他們的孩子回「你有問過你女兒打我、捏我幾下嗎」，對方家長就突然動粗，且後來又因為他們的孩子沒有正眼看對方而二度動手。

王威元質疑，校內怎麼會讓學生家長動用暴力，這件事已造成孩子心理上恐慌，孩子不僅不再信任老師、也害怕上學，學校在調查期間也未先暫停導師職務，造成學生身心重大創傷，教育局應介入調查學校是否有管理疏失及袒護情事。

劉美芳認為，不管如何，放任家長私自動手且在走廊上質問就是不正常處理模式，校方及教育局應確實做好處理程序，避免這類情況再發生。

家長委任律師林奕丞說明，將對施暴家長提告傷害罪與公然侮辱，也會對導師提告過失傷害。

新北市政府教育局表示，此案是1名學生指控霸凌案件，因要啟動調查，導師邀家長到校說明。

教育局表示，學校得知事件發生後，就依規定召開校事會議啟動調查程序辦理。教育局第一時間也責成學校儘速處理，釐清導師在處理疑似霸凌案過程是否不夠嚴謹度、細膩及違反法規情形。

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教育局說，本案目前由校事會議調查處理中，如果教師確有應通報而未通報，未善盡教師輔導管教權責等違反相關法規事實，於調查屬實後，將請學校依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」或「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」規定送相關會議審議，絕不寬貸。

教育局表示，至於學生疑似霸凌案，目前正由霸凌審議委員會調查。（編輯：李錫璋）1130416