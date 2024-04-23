台北隊闖FIRST機器人總冠軍賽 北一女奪評審獎

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）高中生機器人賽事中最高等級的FIRST競賽落幕，台北市立北一女中及麗山高中雙雙闖入總冠軍賽，站上國際舞台與世界好手競爭，北一女中更將牛頓分區評審獎項帶回台灣。

台北市立建國中學、北一女中、成功高中、麗山高中及南港高工5校今年組成台北市聯盟，分別前往美國及澳洲參與FIRST機器人競賽（FIRST Robotics Competition，FRC）區域賽，教育局共補助新台幣237萬元支持各校選手，並在3月舉辦授旗典禮。

區域賽落幕後，教育局表示，麗山高中在美國賽區勇奪冠軍並獲頒大會形象獎；北一女中則在澳洲賽區拿下工程啟發獎，雙雙晉級總冠軍賽；建中則獲得紐約長島亞軍及工程卓越獎；南港高工擠進8強並獲頒工程卓越獎；成功高中也拿下聯盟4強佳績。

北一女中今天發布新聞稿表示，此次是北一女隊伍繼106年後再度取得總冠軍賽門票，在出國參賽前，校長陳智源以「帶著初衷出發，裝滿回憶回家」勉勵隊伍，希望學生們不侷限在獲勝得獎，而是在過程中享受挑戰、解決問題，持續向世界學習。

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北一女指出，這群學生組成國內首支純女生FRC隊伍，不僅打破女性不熱衷於工程教育的刻板印象，也展現對機械設計及製作的熱忱與專業，並彰顯團隊合作及FRC核心價值，獲得評審青睞，將牛頓分區評審獎的榮耀帶回台灣。

麗山高中表示，學生在區域賽中拿出優異表現，又在短短2週後再度飛往美國參加總冠軍賽，對高中生而言是特別難得的機會，同時是非常不容易的考驗。經過此次經驗，學生的語言能力快速成長，也從既競爭又合作的競賽過程中，養成團隊合作能力。（編輯：李錫璋）1130423