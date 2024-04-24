玉山志工處理排遺、巡山 不輕鬆但有人一做38年

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）玉山國家公園志工要協助處理生態廁所排遺，拖出數10公斤收集桶，挑出垃圾再將排遺發酵、翻堆，還有動植物調查、巡查登山路線等，工作不輕鬆，但有志工樂此不疲，一做38年。

志工是玉山國家公園重要夥伴，分為解說志工、高山保育志工。玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，民國75年招募首期義務解說員，38年來解說志工投入遊客中心諮詢與解說、塔塔加、梅山、南安步道戶外導覽及隨隊解說、生物多樣性設攤宣導活動，以及動植物調查監測、塔塔加過境猛禽記錄、路死動物調查、阿里山與東埔生態講座、台灣黑熊監測及保育駐點解說計畫等，用熱情及知識向遊客介紹大自然與珍貴人文歷史，目前解說志工共176人，去年合計貢獻1萬3922小時，服務不僅是熱情，更是對自然虔誠守護。

玉管處表示，90年招募首期保育志工，23年來深入山林巡查路線、步道簡易維護，近期還有馬利加南山屋與馬布谷山屋光電維護專案，及保育宣導、動植物調查監測、東埔與阿里山生態講座、白木林、孟祿亭生態廁所排遺處理等任務，讓玉山生態環境得到更好保護。

玉管處表示，以白木林、孟祿亭生態廁所排遺處理來說，保育志工先將數10公斤排遺收集桶拖出，挑出不可分解垃圾，再將排遺鏟至發酵桶發酵、定期翻堆，腐熟後排遺無異味，可回歸大地或作為堆肥菌種材料，志工們忙碌身影都是為減低人類活動對山林環境負擔，目前90名保育志工團隊去年合計服務1萬640小時。

玉管處指出，志工們忠誠度很高，有解說志工從75年招募首期服務至今，目前也有90年首期保育志工，上次106年招募，玉管處預計114年辦理志工招募與培訓，盼借重不同領域人才與專業力量一起守護國家公園，後續在玉山國家公園官方網站、臉書（Facebook）粉絲專頁發布訊息，歡迎有志新血加入。（編輯：黃世雅）1130424