更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

參訪維也納市中心焚化爐電廠 台東縣府取經環境共生

2024/4/25 15:54（4/25 16:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東縣長饒慶鈴率縣府團隊赴歐洲考察綠能，24日參訪維也納焚化爐發電廠（圖），饒慶鈴表示，這座位於市中心、小型無污染的焚化爐，以彩色童趣的外觀形成旅遊熱點，也改變民眾對焚化爐的負面印象，值得作為台東焚化廠及其他水力發電廠等地發展參考。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年4月25日
台東縣長饒慶鈴率縣府團隊赴歐洲考察綠能，24日參訪維也納焚化爐發電廠（圖），饒慶鈴表示，這座位於市中心、小型無污染的焚化爐，以彩色童趣的外觀形成旅遊熱點，也改變民眾對焚化爐的負面印象，值得作為台東焚化廠及其他水力發電廠等地發展參考。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年4月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣25日電）台東縣政府團隊及9名鄉鎮市長組成的歐洲水力發電參訪團，昨天參觀維也納市中心、著名觀光地標焚化爐發電廠；縣長饒慶鈴表示，以環境共生理念推動永續能源。

饒慶鈴帶領縣政府團隊與9名鄉鎮市長，20日前往歐洲考察綠能，規劃9天行程，昨天參訪維也納。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，垃圾焚化爐一向被視為鄰避設施，但隨著技術進步與環保意識提升，饒慶鈴深知垃圾焚化在綠色能源轉型中的重要性，昨天率縣府團隊與9名鄉鎮市長至維也納考察施皮特勞百水焚化爐發電廠（Spittelau incinerator）。

饒慶鈴提到，這座位於市中心、小型無汙染的焚化爐，以彩色童趣外觀形成旅遊熱點，也改變民眾對焚化爐負面印象，值得作為台東焚化廠及其他水力發電廠等地的發展參考。

縣府表示，此電廠先進的焚化技術使得排放達到了最嚴格標準，大幅減少對環境的影響，同時發電效率極高，為維也納市提供大量乾淨能源，維也納1/3垃圾，每年約25萬噸，都經由這座焚化爐發電廠來處理，其年發電量60GWh（百萬度電），可供60000戶用電。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

除發電外，此座焚化爐發電廠於1987年重新改造外觀，色彩繽紛外觀、煙囪上的金色球、屋頂綠化及種植的樹木，與大自然和諧共存，展現環境共生理念，翻轉焚化爐刻板印象，讓一般大眾心目中的嫌惡設施，經改造後變成了著名觀光景點，成為維也納著名新地標，一行人都稱讚。

饒慶鈴表示，台東焚化廠自去（112）年1月底開始營運，垃圾進廠量統計至今年3月底共計約9萬3568公噸，除擁有垃圾自主處理能力、持續進行蘭嶼及綠島垃圾清運外，而營運後至今年3月發電量共計達40.49GWh，扣除廠內自用，約可提供縣內每年6700家戶用電，有助減廢及發電雙贏。（編輯：陳仁華）1130425

#台東縣政府
#饒慶鈴
#維也納
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.58