參訪維也納市中心焚化爐電廠 台東縣府取經環境共生

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）台東縣政府團隊及9名鄉鎮市長組成的歐洲水力發電參訪團，昨天參觀維也納市中心、著名觀光地標焚化爐發電廠；縣長饒慶鈴表示，以環境共生理念推動永續能源。

饒慶鈴帶領縣政府團隊與9名鄉鎮市長，20日前往歐洲考察綠能，規劃9天行程，昨天參訪維也納。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，垃圾焚化爐一向被視為鄰避設施，但隨著技術進步與環保意識提升，饒慶鈴深知垃圾焚化在綠色能源轉型中的重要性，昨天率縣府團隊與9名鄉鎮市長至維也納考察施皮特勞百水焚化爐發電廠（Spittelau incinerator）。

饒慶鈴提到，這座位於市中心、小型無汙染的焚化爐，以彩色童趣外觀形成旅遊熱點，也改變民眾對焚化爐負面印象，值得作為台東焚化廠及其他水力發電廠等地的發展參考。

縣府表示，此電廠先進的焚化技術使得排放達到了最嚴格標準，大幅減少對環境的影響，同時發電效率極高，為維也納市提供大量乾淨能源，維也納1/3垃圾，每年約25萬噸，都經由這座焚化爐發電廠來處理，其年發電量60GWh（百萬度電），可供60000戶用電。

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除發電外，此座焚化爐發電廠於1987年重新改造外觀，色彩繽紛外觀、煙囪上的金色球、屋頂綠化及種植的樹木，與大自然和諧共存，展現環境共生理念，翻轉焚化爐刻板印象，讓一般大眾心目中的嫌惡設施，經改造後變成了著名觀光景點，成為維也納著名新地標，一行人都稱讚。

饒慶鈴表示，台東焚化廠自去（112）年1月底開始營運，垃圾進廠量統計至今年3月底共計約9萬3568公噸，除擁有垃圾自主處理能力、持續進行蘭嶼及綠島垃圾清運外，而營運後至今年3月發電量共計達40.49GWh，扣除廠內自用，約可提供縣內每年6700家戶用電，有助減廢及發電雙贏。（編輯：陳仁華）1130425