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苗栗台中彰化等10縣市大雨特報 南高屏注意大雷雨

2024/4/25 07:55（4/25 08:33 更新）
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高雄市前鎭區24日傍晚下起陣雨，學生與民眾走出輕軌車站後紛紛撐傘擋雨。中央社記者董俊志攝 113年4月24日
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（中央社網站25日電）中央氣象署今天上午發布大雨特報，提醒苗栗、台中、彰化等10縣市民眾留意強降雨。

氣象署上午6時55分發布大雨特報，範圍包括苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市及屏東縣等10縣市。另對台南市、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息。

屏東縣沙漠溪、屏東縣牛角灣溪災防告警持續至上午9時7分；該區域已有暴雨或有暴雨發生機率，提醒民眾留意溪水暴漲並儘速遠離。

氣象署提醒民眾，鋒面接近易有短延時強降雨，今天苗栗至屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區請慎防坍方及落石。（編輯：鄭懿君）1130425

氣象署25日上午對台南市、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
氣象署25日上午對台南市、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
#大雨特報
#氣象署
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