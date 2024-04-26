調查：2成兒少曾被網路詐騙金錢個資 多數不求助

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）家扶基金會今天公布最新兒少網路社群使用習慣調查，有近4成兒少曾遇網路詐騙，且有2成因此損失金錢或個資，但卻也有近3成受害後不告訴他人，因為多覺得小事一件或怕麻煩。

家扶基金會今天舉行428兒保日記者會，會中公布最新「兒少網路社群使用習慣調查」，這項調查共計回收1萬5023份問卷。

在詐騙猖獗的時代，未成年也是受害者，家扶調查顯示，有近4成兒少曾遇過網路詐騙，且有20.3%因網路詐騙損失金錢或個資，但卻有近3成兒少被詐騙後不會告訴別人、不求助。

家扶表示，進一步探究原因，多數兒少認為「覺得小事一件」（45.1%）、「怕麻煩」（41.9%）、「覺得自己處理就好」（41.0%），顯示兒少可能因損失金額少、沒有意識到個資保護的重要，或怕被家長責備，會選擇不對損害的權益進行爭取、甚至求助。

家扶基金會台北青角督導鮑智傳也分享，近期有一個中離生案例，他人際互動狀況不好，透過網路交友進而碰到網路詐騙，兒少常遇見的網路詐騙都是從人際關係面下手，切合兒少在青少年階段尋求認同的需求，除虛實難辨也容易誤入，而網路與社群媒體蓬勃發展，兒少接觸或與網友互動頻繁，不法份子常藉此建立關係，進而進行詐騙。

家扶調查也顯示，曾遇過網路詐騙的兒少中有超過8成會懷疑網路上的資訊，但無習慣再查證卻有近五成，而會查證網路訊息是否為詐騙的兒少，最多是透過詢問照顧者（66.6%）；交叉分析也顯示，兒少有人教導避免被網路詐騙的知識者，實際被詐騙比例也會較低，網路防詐需要照顧者多關心與協助兒少。

鮑智傳指出，兒少不敢求助可能是因為怕被處罰，若兒少真的被網路詐騙了，建議家長切記理性因應，了解孩子行為動機，不要再多予責難，安撫好情緒再因應處理。

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家扶基金會執行長周大堯指出，近年詐騙猖獗，若兒少不能有效辨識網路詐騙，恐對個人成長或價值觀造成影響，聯合國兒童權利公約也強調，兒少在數位環境中同樣須得到尊重、保護和實現的權利，網路使用對兒少來說，應該要是能安全悠遊，而非曝於風險的工具。

周大堯說，家扶推動兒保日活動已經12年，今年以網路詐騙為主題，呼籲大眾可以一起關注兒少網路安全、杜絕詐騙風險。（編輯：陳政偉）1130426