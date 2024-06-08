美軍校台生徐皓明家人在美車禍 家扶致急難慰問金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北8日電）空軍選員就讀美國空軍官校的學生徐皓明今年畢業，他的外婆及母親赴美參加畢業典禮時，不幸遭遇車禍，家扶今天說，後續急難及醫療需求將持續提供協助，並已先致急難慰問金。

空軍官校學生徐皓明派赴美國空軍官校就讀，原訂5月30日畢業，但於美國當地時間5月25日於科羅拉多州駕車載外婆及母親時發生重大車禍，徐皓明經治療雖無大礙，但他的外婆及母親都須重大手術並於術後進加護病房觀察，也面臨高額醫療費用。

家扶基金會今天發布新聞稿指出，徐皓明是家扶自立青年，自幼成熟懂事，在家總會協助打理家務及細心照顧癱瘓父親的生活起居，同時幫忙撿拾資源回收物分擔家計，在校學習也表現優異、常以獎學金貼補家用，也因其傑出表現，2016年徐皓明榮獲「家扶基金會自強兒童表揚」的殊榮。

家扶表示，徐皓明努力讀書，實現兒時夢想考上中正預校後，其母親主動向家扶社工表達希望停止扶助，因家中經濟壓力減輕，盼將愛心捐款留給更需要幫助的人，而停扶後，徐皓明的母親也秉持著回饋社會的心，時常回到澎湖家扶中心捐款及物資，希望為弱勢兒少盡一份心力。

家扶表示，車禍後續龐大的醫療長照費用，讓徐皓明家雪上加霜，社工獲知消息後也立即前往探視皓明父親並致急難慰問金。

家扶基金會執行長周大堯也說，「一日家扶人終身家扶情，家扶會持續為皓明家撐傘，陪伴皓明家度過困境，母親及外婆返台後的醫療及衍伸需求，家扶會持續提供協助」。（編輯：陳政偉）1130608