美軍校台生徐皓明家人赴美車禍 台僑援助募款破32萬美元

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（中央社台北8日綜合外電報導）空軍選員就讀美國空軍官校的學生徐皓明今年畢業，他的外婆及母親赴美參加畢業典禮不幸車禍，面臨高額醫療費用。旅美社團發起線上募款25萬美元，目前已突破32萬美元達標。

空軍官校學生徐皓明派赴美國空軍官校就讀，原訂5月30日畢業，但於美國當地時間5月25日於科羅拉多州駕車載外婆及母親時發生重大車禍，徐皓明經治療雖無大礙，但他的外婆及母親都需重大手術並於術後進加護病房觀察。

駐美代表處表示，已由駐丹佛辦事處處長及駐美處軍協組人員赴醫院關懷慰問，將全力協助處理徐皓明與家屬在美醫療、生活照護及保險給付等相關事宜。

空軍軍官學校也發動空軍同袍捐款急難救助金，提供徐皓明家人在美醫療、返國照護及生活急難等協助，盼幫對方在緊急危難之際渡過危機。

科羅拉多台灣同鄉會與科羅拉多台灣人緊急救助會也發動募款盼提供協助。根據美國GoFundMe網站顯示，這項募款活動原訂目標是募款25萬美元，而截至台北時間8日下午3時，已募得32萬6200美元。

科羅拉多台灣同鄉會與救助會稍早發表聲明表示，全體同仁對海內外所有善心人士表達衷心感謝，接下來要把這階段募得金額轉交給徐皓明，並整理發布截至當地時間6月7日為止的所有募得款項明細。（編輯：陳亦偉）1130608