留美學生徐皓明家人在美車禍 澎湖各界愛心捐款踴躍

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（中央社澎湖縣10日電）空軍選員就讀美國空軍官校學生徐皓明的母親及外婆，赴美參加他的畢業典禮遇車禍重傷住院，面對龐大的醫療費用，澎湖地方各界愛心捐款湧入，盼協助徐家渡過難關。

由於徐家無力承擔美國昂貴醫療費用，澎湖縣長陳光復率先捐出新台幣10萬元和各界旅台鄉親20萬元、議長陳毓仁5萬元等，財團法人張文津基金會長張宗元，特別請基金會董事陳雙全等人前往徐皓明家中慰問，並代表基金會慰助10萬元，包括浸信會、家扶中心等各界也持續協助募款。

空軍官校成立專款捐助帳戶，國防部允諾將以專機接回徐家受傷家屬，連駐美等單位都投入，以協助徐家共度難關。

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縣府衛生局表示，徐皓明的母親及外婆車禍傷重，在美完成手術，等待病情趨穩定後，將由醫療專機送回台北三總內湖醫院作後續的醫療照顧，目前都已完成整備，隨時可啟動醫療後送工作。

空軍官校學生徐皓明派赴美國空軍官校就讀，原訂5月30日畢業，但於美國當地時間5月25日於科羅拉多州駕車載外婆及母親時發生重大車禍，徐皓明經治療雖無大礙，但他的外婆及母親目前在美完成手術並住進加護病房觀察。（編輯：黃世雅）1130610