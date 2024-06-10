本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐洲議會選舉5大重點 極右勢力升、馬克宏陣營慘敗
首頁 / 社會

留美學生徐皓明家人在美車禍 澎湖各界愛心捐款踴躍

2024/6/10 13:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣10日電）空軍選員就讀美國空軍官校學生徐皓明的母親及外婆，赴美參加他的畢業典禮遇車禍重傷住院，面對龐大的醫療費用，澎湖地方各界愛心捐款湧入，盼協助徐家渡過難關。

由於徐家無力承擔美國昂貴醫療費用，澎湖縣長陳光復率先捐出新台幣10萬元和各界旅台鄉親20萬元、議長陳毓仁5萬元等，財團法人張文津基金會長張宗元，特別請基金會董事陳雙全等人前往徐皓明家中慰問，並代表基金會慰助10萬元，包括浸信會、家扶中心等各界也持續協助募款。

空軍官校成立專款捐助帳戶，國防部允諾將以專機接回徐家受傷家屬，連駐美等單位都投入，以協助徐家共度難關。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

縣府衛生局表示，徐皓明的母親及外婆車禍傷重，在美完成手術，等待病情趨穩定後，將由醫療專機送回台北三總內湖醫院作後續的醫療照顧，目前都已完成整備，隨時可啟動醫療後送工作。

空軍官校學生徐皓明派赴美國空軍官校就讀，原訂5月30日畢業，但於美國當地時間5月25日於科羅拉多州駕車載外婆及母親時發生重大車禍，徐皓明經治療雖無大礙，但他的外婆及母親目前在美完成手術並住進加護病房觀察。（編輯：黃世雅）1130610

徐皓明
美軍校台生徐皓明家人在美車禍 家扶致急難慰問金美軍校台生徐皓明家人赴美車禍 澎縣府全力協助
陳光復
澎湖龍舟賽 外籍美語隊成最佳亮點歐吉桑騎士前進澎湖紅羅村 「魚灶」重啟展傳統美味
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.38
更多編輯台推薦新聞：