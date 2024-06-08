美軍校台生徐皓明家人赴美車禍 澎縣府全力協助

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（中央社澎湖縣8日電）空軍選員就讀美國空軍官校的學生徐皓明今年畢業，他的母親及外婆赴美參加畢業典禮時遭遇車禍，澎湖縣府到徐家探訪，徐父紅著眼眶表達目前最擔心的是醫療狀況與醫療費用，縣府表示會全力協助。

澎湖縣衛生局長陳淑娟今天代表縣長陳光復到徐家探訪，表達關心。徐父紅著眼眶表達目前最擔心的是醫療狀況與醫療費用。陳淑娟表示，目前最需要是醫療費用，初估至少要美金60萬元，在穩定後將以醫療專機送回三總內湖醫院後續治療，縣府也會給予全力協助。

陳淑娟向徐父說明，由於徐皓明的母親及外婆傷重，目前在美住進加護病房，一天的費用高達1萬美元，初估在病情穩定前所需費用約60萬美元，美國科羅拉多州的同鄉會等組織發起募款30餘萬美元，國內外等各單位或基金會等全力的協助募款，陳光復與議長陳毓仁也都率先捐出新台幣10萬和5萬元。

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陳淑娟也指出，澎湖縣政府透過國合會組織與駐美等單位完成醫療專機準備，在徐皓明的母親及外婆的病情穩定後，送回台北三總內湖醫院作後續醫療照顧，讓幾乎無法入眠、紅著眼眶的徐父放心不少，頻頻表達感謝。

空軍官校學生徐皓明派赴美國空軍官校就讀，原訂5月30日畢業，但於美國當地時間5月25日於科羅拉多州駕車載外婆及母親時發生重大車禍，徐皓明經治療雖無大礙，但他的外婆及母親都需重大手術並於術後進加護病房觀察。（編輯：郭諭儒）1130608