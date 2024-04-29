根管治療後再度感染 微創根尖周圍手術助保牙

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（中央社記者曾以寧台北29日電）張姓女子的牙齒在根管治療多年後再度悶痛，經微創根尖周圍手術保留牙齒。牙醫師說明，根管系統再度感染時可用根尖周圍手術治療，近年醫療發展已大幅提升成功率。

張姓女子左下第一大臼齒多年前曾接受過根管治療，置放牙釘與牙冠保護。但日前X光檢查發現牙根尖周圍有黑影，且出現牙齒悶痛的症狀，經台北榮總微創根尖周圍手術，成功保留牙齒，追蹤1年齒槽骨完全癒合。

台北榮總口腔醫學部牙髓病科主治醫師蔡佳倫透過新聞稿說明，若牙齒經根管治療後症狀未緩解，或多年後又出現自發性疼痛、咬痛、悶痛、牙齦長膿包等症狀，或者經X光檢查發現牙根尖周圍黑影，可能為根管系統再度感染，會導致牙根尖周圍出現發炎組織或囊腫。

此時若經醫師評估再次根管治療成效較低，或需額外拆除粗長牙釘才能治療，風險及經濟成本較高時，根尖周圍手術便是治療選擇之一。

牙科根尖周圍手術治療已有百年歷史，從過去約只有5成成功率，蔡佳倫指出，近20年間隨著顯微鏡、超音波器械的廣泛運用、理想生物陶瓷材料的發明，及錐狀電腦斷層輔助手術前擬定3D治療計畫，顯微鏡輔助根尖周圍手術成功率已提升至9成以上。

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顯微鏡輔助根尖周圍手術，蔡佳倫說明，是將感染的牙根尖切除，並檢查牙根表面有無裂痕與其他問題、與根管感染狀況，再配合超音波進行逆向根管治療，緻密逆向充填生醫材料，最後將傷口縫合，約5天後可拆線，不須拔除牙齒。

蔡佳倫提醒，手術後可服用止痛藥物減輕傷口腫痛，並使用漱口水輔助口腔清潔，傷口癒合2至3個月期間，感覺手術區緊緊、拉扯感、偶爾抽痛都是正常，須定期回診檢視癒合情況，追蹤至少1年。牙齒經歷根尖周圍手術浴火重生，更需小心保護，不可過度使用與咀嚼太堅硬的食物，並須緩慢進食，注意口腔衛生清潔，避免再次感染。（編輯：管中維）1130429