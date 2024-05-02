BMI無肥胖少女高血脂 醫：有家族遺傳飲食要忌口

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（中央社記者陳婕翎台北2日電）15歲的小宜愛甜食和油炸物，BMI值不到肥胖，為正常偏過重，直到學校健康檢查發現血脂肪異常才驚覺不妙，被醫師提醒有家族遺傳，飲食要忌口，幸好調整習慣後，血脂數值已正常。

書田診所小兒科主任蘇軏透過新聞稿介紹青少年高血脂，部分患者會在孩童時期便可以診斷出來，有些則是青少年或成年才被診斷，成因之一為先天遺傳，小宜家族無心血管疾病病史，但媽媽也血脂肪偏高；另外，使用類固醇、利尿劑等特定藥物，同樣可能造成血脂肪異常。

隨著飲食精緻化，攝入過多飽和脂肪酸和膽固醇成了近年青少年血脂肪異常比例增加的「元兇」。蘇軏告訴中央社記者，民眾總認為高血脂不會發生在小孩身上，但臨床上確實遇到越來越多高血脂孩子，不排除是因落實學校健康檢查，才能揪出異常個案，讓他們走進診間。

蘇軏說，青少年高血脂通常沒有明顯症狀，大多是透過健康檢查發現，家有胖小孩，大人會有警覺，值得注意的是，體態正常的孩子容易被輕忽，但有些青少年血脂肪異常確實會找上這群孩子，小宜就屬於單看體型無異狀，BMI值正常，只是稍微傾向過重，凸顯定期健康檢查重要性。

讓小宜被血脂肪異常找上門的原因就是因為對甜食、炸物不忌口，再加上沒有規律運動習慣，蘇軏表示，由於高血脂是心血管疾病重要危險因子，當青少年被篩檢出有高血脂問題，千萬不可忽視，治療方面，首先應進行6到12個月飲食和生活型態改變。

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飲食以「少油、少糖、高纖」為原則，盡量以清蒸、水煮取代油炸，少吃內臟、肥肉等膽固醇含量高食物，避免蛋糕、冰淇淋等精緻醣類零食，以蔬菜、水果、榖類等替代。每週應5天以上、至少1小時進行較容易、可近性高的運動，每天使用3C產品或看電視等久坐型態避免超過2小時。

蘇軏說，男孩10歲後、女孩初經後可以使用抗高血脂藥物，需服藥對象是孩子患有糖尿病，或有心血管病家族史等高危險因子，但多數個案透過生活型態改變，數月後血脂數值就會漸漸正常，「確實遇過接近需要用藥治療的孩子」，幸好在調整生活後，數值恢復，就沒有用藥。（編輯：李亨山）1130502