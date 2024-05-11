台灣虎航暑假擬開台中飛日韓 滿足旅運需求

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（中央社記者余曉涵、蘇木春台北11日電）民進黨立委蔡其昌今天表示，台灣虎航預計7月於台中國際機場新設直飛日本東京、名古屋及韓國釜山航線；台灣虎航說，預計滿足中部地區旅客及暑假旅遊需求。

蔡其昌透過社群網站臉書（Facebook）表示，星宇航空股份有限公司也已投入台中機場營運，飛往澳門、越南峴港及日本高松。

蔡其昌說，將繼續努力、全力協助，讓願意在台中發展的航空公司得到最大助力，但呼籲台中市政府，台中機場周邊交通規劃長年不善，應加快腳步，做好聯外交通及發展整體規劃，以因應日益增加的旅客數。

中市府觀光旅遊局長陳美秀今天表示，台中國際機場的國際航線目前包含胡志明市、河內、澳門、峴港、香港、南京、仁川等7條定期化航線，以及馬尼拉、釜山、濟州、富國島、順化、高松等6條不定期包機航線。

陳美秀說，今年7月起，台灣虎航預計開航台中至東京成田、名古屋及韓國釜山航線，目前相關日、韓團體行程部分，已由旅行社預先銷售；散客部分，台灣虎航預計開賣3條航線，有興趣的旅客可關注台灣虎航官網公告。

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至於交通配套措施，台中市交通局長葉昭甫指出，市府持續優化台中國際機場周邊交通，機場對外公車班次從每天上午6時至晚間11時，總共約有90班車次，平均每15至20分鐘一班，市府也在「大玩台中」官方網站製作機場班機抵達銜接公車建議班次表，讓入境旅客依班次表可以快速搭乘公車轉乘至市區。

葉昭甫說，市府並積極推動機場捷運（橘線）計畫，目前進行可行性研究作業，路線規劃自台中國際機場起至大里、霧峰止，可行性研究修正報告已於今年3月28日再提送中央審查，市府將持續爭取計畫儘速核定，以配合台中國際機場發展及早建構中部地區國際機場聯外捷運系統。（編輯：黃世雅）1130511