國中畢旅6學生過度換氣 校方更換住處啟動輔導

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（中央社記者黃郁菁、張祈24日綜合報導）花蓮某國中到南部畢業旅行，昨晚6學生出現情緒躁動、嘔吐等症狀送醫，經診斷為過度換氣，已繼續行程。對於外界傳聞中邪，校方表示為避免師生心理壓力，緊急更換住處並啟動輔導。

校方表示，23名學生由2名老師陪同，21日至24日前往畢業旅行，昨天晚間入住屏東縣恆春鎮旅店，深夜陸續有不同組、不同房間的6名學生出現暈眩、嘔吐及換氣過度的症狀，今天凌晨0時許送醫。

警消抵達現場後，發現學生均有躁動、哭泣、無力情形，經後送3家醫院治療，學生意識清楚、生命徵象穩定，經醫院診斷，排除食物中毒可能，為過度換氣症狀，今天凌晨4時許全數平安出院。

對於外界「中邪傳聞」，校方說，是因學生間彼此流傳各種飯店鬼故事，有人不舒服後，學生有說看到鬼影等說法，為避免師生心理壓力，事發後緊急更換住處，也啟動輔導機制。

校方說，由於網路訊息紛擾，今天針對在校七、八年學生進行團體輔導、安撫學生情緒；九年級學生今天返校後，會請家長密切注意孩子狀況，下週一會進行全校團體輔導，並對6名學生個別輔導。

花蓮縣府教育處今天指出，6名不舒服學生經治療後，意識清楚、生命跡象穩定，會持續提供學生輔導諮商協助，目前正值各校畢業旅行期間，也提醒各校外出務必注意學生身心健康，避免過度亢奮，影響身心狀況。（編輯：郭諭儒）1130524