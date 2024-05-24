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國中畢旅6學生過度換氣 校方更換住處啟動輔導

2024/5/24 13:29（5/24 15:38 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者黃郁菁、張祈24日綜合報導）花蓮某國中到南部畢業旅行，昨晚6學生出現情緒躁動、嘔吐等症狀送醫，經診斷為過度換氣，已繼續行程。對於外界傳聞中邪，校方表示為避免師生心理壓力，緊急更換住處並啟動輔導。

校方表示，23名學生由2名老師陪同，21日至24日前往畢業旅行，昨天晚間入住屏東縣恆春鎮旅店，深夜陸續有不同組、不同房間的6名學生出現暈眩、嘔吐及換氣過度的症狀，今天凌晨0時許送醫。

警消抵達現場後，發現學生均有躁動、哭泣、無力情形，經後送3家醫院治療，學生意識清楚、生命徵象穩定，經醫院診斷，排除食物中毒可能，為過度換氣症狀，今天凌晨4時許全數平安出院。

對於外界「中邪傳聞」，校方說，是因學生間彼此流傳各種飯店鬼故事，有人不舒服後，學生有說看到鬼影等說法，為避免師生心理壓力，事發後緊急更換住處，也啟動輔導機制。

校方說，由於網路訊息紛擾，今天針對在校七、八年學生進行團體輔導、安撫學生情緒；九年級學生今天返校後，會請家長密切注意孩子狀況，下週一會進行全校團體輔導，並對6名學生個別輔導。

花蓮縣府教育處今天指出，6名不舒服學生經治療後，意識清楚、生命跡象穩定，會持續提供學生輔導諮商協助，目前正值各校畢業旅行期間，也提醒各校外出務必注意學生身心健康，避免過度亢奮，影響身心狀況。（編輯：郭諭儒）1130524

過度換氣症候群小百科

過度換氣症候群是急性焦慮所引起的生理、心理反應。發作時患者會不自主地加快呼吸，導致過多的二氧化碳被排出而造成低二氧化碳血症，因而也會引發呼吸性鹼中毒。

  • 症狀：發病時，患者腦部會誤以為自己處於缺氧狀態，然後快而淺的呼吸，約1分鐘內開始出現四肢肌肉僵硬以及嘴巴周圍、手指等處會有麻木或刺痛感，合併頭暈、頭痛、胸悶、胸痛、心跳加快、臉色蒼白、手腳冰冷等現象。通常患者愈緊張，會使症狀惡化，導致惡性循環，嚴重甚至可能昏厥。
  • 原因：情緒大起大落或刺激性食物會使自主神經系統失調，像是情緒、工作壓力、藥物，或茶、酒精及咖啡等刺激性飲料都被證實可能引起過度換氣症候群。
  • 解決方式：安撫病患情緒，讓呼吸放慢，通常5到10分鐘症狀就能緩和，必要時才需要送醫治療。
  • 預防方式：
    適當發洩情緒、不刻意壓抑
    對過度換氣症候群的初發症狀有所認識，以便及早提醒自己放鬆情緒及放慢呼吸
    保持作息正常、避免熬夜，以及攝取過多含咖啡因的刺激性飲料

資料來源：健保署

#花蓮縣
#花蓮縣府教育處
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