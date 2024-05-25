台南藍晒圖文創園區 推全新「快閃店」進駐

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市藍晒圖文創園區是市區知名打卡景點，近期推出「快閃店」招商企劃，釋出園區中間棟5間精華工作室空間，希望吸引文化創意新潮流進駐，注入新能量及新刺激。

南區藍晒圖文創園區位於新光三越小西門對面，當地車水馬龍。台南市政府文化局今天宣布推出「快閃店」招商企劃，釋出園區中間棟5間精華工作室空間，即日起開放申請4個月或8個月快閃進駐。

「快閃店」申請採線上投件，僅需準備工作室申請表、申請單位資格證明、切結書及進駐企畫書等文件，隨到隨審，額滿為止，以吸引各類創意企業、品牌業者及創作者進駐，為文創產業注入新能量，帶動文化創意新潮流。

文化局新聞稿指出，藍晒圖文創園區是文化局培植新創文創產業重要基地，「快閃店」釋出中間棟1樓4間工作室空間及1間雙層樓工作室空間，透過「短時間，高強度」經營策略，推動文化概念轉譯與商轉可能性，提供不同園區體驗，注入外部新能量與新刺激。

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文化局長謝仕淵說，「快閃店」進駐企劃希望打開文創園區經營不同可能性及想像，也讓旅客感受文創園區豐沛多元文創能量，看到新店家或新商品上架，構成園區靈活迅速營運模式，也讓園區涵蓋概念店、形象店或各種實驗性創意店家。

文化局期望「快閃店」企劃和園區共同達成文創能量疊加雙向效果，提升藍晒圖品牌形象及活力感受，也歡迎更多優質文創業者參與。（編輯：孫承武）1130525