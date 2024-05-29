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開箱老照片》楊傳廣衛冕亞運十項全能冠軍

2024/5/29 07:00
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田徑選手楊傳廣（中）以7101的高分為我國奪得金牌。中央社記者秦炳炎攝 47年5月29日
田徑選手楊傳廣（中）以7101的高分為我國奪得金牌。中央社記者秦炳炎攝 47年5月29日
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（中央社網站）1958年（民國47年）5月29日：田徑選手楊傳廣以7101的高分為我國奪得第三屆亞運10項運動金牌。

出生於台東馬蘭的楊傳廣，就讀台東農工時，開始接觸的是棒球，因喜歡跳高，被發現他的田徑天賦，在經過訓練後，楊傳廣報名參加亞運選手選拔，從此成就不凡的一生。楊傳廣在1954年馬尼拉亞運初試啼聲就奪金，並在4年後的東京亞運以絕對優勢一路領先，衛冕了10項運動的冠軍寶座，成為家喻戶曉的「「ASIAN IRON MAN（亞洲鐵人）」。

楊傳廣於2007年1月28日因腦部中風的病情惡化後與世長辭，享年74歲。但他所締造的成績和對台灣體壇的貢獻，永留歷史並讓後人懷念。

想看更多楊傳廣的照片，立即到中央社影像空間。1130529

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