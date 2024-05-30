推廣健康飲食 教育部徵求小主播6/17前報名

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北30日電）教育部舉辦「第3屆健康飲食小主播」創意競賽，鼓勵中小學拍片推廣正確飲食文化、營養價值等知識，即日起到6月17日受理報名。

教育部今天發布新聞稿，今年度的創意競賽以「食材與生產源頭」、「菜單設計與營養價值」、「飲食文化與特色」與「正確的飲食知識」為創作方向，將邀請營養、食品、媒體專家評審，學生可以主持播報的方式，搭配話劇、相聲及採訪影片等，從自身出發，將健康飲食觀念推及家庭、學校及社會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育部指出，決審評分時，教育意涵、播報表現會各占50%。評審將審視作品有沒有完整闡述飲食教育理念、資訊是否正確，同時也會考慮播報技巧與台風、播報內容完整性及創意表現與橋段設計。

報名創意競賽的條件是具有高中、國中及國小學生身分，各組分別取金獎、銀獎、銅獎各1名及佳作2名，另會再取1名「最佳表演獎」，最高獎勵（金獎）將頒發相當於新台幣8000元的禮券。相關資訊可參考「第3屆健康飲食小主播」網站。（編輯：陳政偉）1130530