疾管署：COVID-19期間快篩試劑採購依法辦理

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（中央社記者沈佩瑤台北31日電）疾管署今天表示，COVID-19疫情期間，快篩試劑採購均相關法令規定辦理，並無規避情事，絕無偏頗特定廠商，且設有一定要件門檻確保安全及有效性，售價與各國相較並無偏高。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間快篩試劑緊急採購案，外界質疑聲浪不斷。衛生福利部疾病管制署再度透過新聞稿提出說明，強調快篩試劑採購均符合法令規定，絕無偏頗特定廠商。

疾管署表示，2022年4月國內COVID-19疫情急速上升，國內家用抗原快篩試劑需求遽增，市場快篩試劑缺貨且價格昂貴，世界各國亦然，指揮中心緊急徵用快篩試劑，並推動家用抗原快篩試劑實名制，當時販售為價格為新台幣100元，與各國相較並無偏高。

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疾管署並提到，同時規範快篩試劑投標廠商須取得食藥署已核准專案輸入許可、履約貨品保存效期達6個月以上及可於2022年5月31日前履約等3要件，以確保國人使用此類產品的安全及有效性。

有關為何政府電子採購網招標公告處無相關資料，疾管署說明，因公共衛生緊急防疫需求，當時依政府採購法辦理緊急採購，依條文揭示限制性招標定義為不經公告程序，邀請2家以上廠商比價或僅邀請1家廠商議價，但決標公告均依法辦理完畢，並無規避情事。（編輯：管中維）1130531