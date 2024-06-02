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醫預法實施 嘉義各界認為可降低醫療糾紛

2024/6/2 12:01（6/2 12:46 更新）
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嘉義市衛生局2日在嘉義基督教醫院舉辦2024台灣醫法實務論壇，邀請檢察官、醫師、律師等與會，討論「醫療事故預防及爭議處理法」施行後影響。中央社記者蔡智明攝 113年6月2日
嘉義市衛生局2日在嘉義基督教醫院舉辦2024台灣醫法實務論壇，邀請檢察官、醫師、律師等與會，討論「醫療事故預防及爭議處理法」施行後影響。中央社記者蔡智明攝 113年6月2日
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（中央社記者蔡智明嘉義市2日電）嘉市衛生局今天舉辦2024台灣醫法實務論壇，討論「醫療事故預防及爭議處理法」施行後影響，因規定醫療糾紛需事先調解，且調解內容列入司法調查依據，與會人士認為可降低醫療糾紛。

台灣醫事法律學會、嘉義基督教醫院、嘉義縣、市醫師公會、嘉義縣、市牙醫師公會、嘉義律師公會、南區醫療網代表及嘉義市衛生局長廖育瑋等人，今天參與在嘉義基督教醫院舉辦的「2024台灣醫法實務論壇嘉義場」活動。

廖育瑋接受中央社記者訪問表示，嘉義第一次辦理「台灣醫法實務論壇」，邀請檢察官、醫師、律師、健保署官員一起討論醫療糾紛、醫療暴力、病人自主權利及健保申報爭議等相關議題。

廖育瑋說，醫療事故預防及爭議處理法（醫預法）於今年正式上路，衛生局已成立醫療爭議調解會，另嘉義地檢署於今年召開2場「地檢署、衛生局、中西牙醫師公會及醫院聯繫會議」，透過今天的討論，讓彼此有共識能更快速辦理醫預法相關事宜。

嘉義縣醫師公會理事長、大林慈濟醫院院長賴寧生說，沒有醫護人員會故意將病人醫死，醫預法實施後將事先調解內容列入司法調查的依據，可以有效減少醫療糾紛，讓醫師更專注在照護病人，提高醫療品質。

廖育瑋強調，司法訴訟非處理醫糾最佳選擇，曠日廢時的司法訴訟程序，常耗費醫療院所及醫事人員龐大的時間與精力，雖最終起訴率及定罪率不高，仍引發醫界寒蟬效益。

廖育瑋指出，西醫師公會、牙醫師公會及中醫師公會皆成立醫療事故關懷專業團體，供99床以下醫院及診所使用，透過醫預法解決醫療爭議不用打官司，可藉由訴訟外管道，拉近醫病認知差距、消弭爭議，除確保病患權益外，亦能改善醫療執業環境。（編輯：黃世雅）1130602

嘉義市衛生局2日舉辦2024台灣醫法實務論壇，大林慈濟醫院長賴寧生（圖）表示，沒有醫護人員會故意將病人醫死，醫療事故預防及爭議處理法實施後將事先調解內容列入司法調查的依據，可以有效減少醫療糾紛。中央社記者蔡智明攝 113年6月2日
嘉義市衛生局2日舉辦2024台灣醫法實務論壇，大林慈濟醫院長賴寧生（圖）表示，沒有醫護人員會故意將病人醫死，醫療事故預防及爭議處理法實施後將事先調解內容列入司法調查的依據，可以有效減少醫療糾紛。中央社記者蔡智明攝 113年6月2日
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廖育瑋
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