日本豐岡戲劇節9月登場 匯集國內外多元作品

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（中央社記者余曉涵台北2日電）日本豐岡戲劇節將在9月登場，今年以多元性及國際性為目標，要讓表演者與表演團體能擺脫國家、語言的障礙，有一個可以恣意表演的空間。

日本豐岡市發布新聞稿表示，豐岡戲劇節將於9月6日至23日登場，今年為第4屆，以多元性與國際性為目標，嚴選來自國內及國外多種語言作品。同時要讓來自各方的旅客、參加者，能夠輕鬆自在地與表演者互動，盡情享受戲劇帶來的感官饗宴。

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主辦單位指出，今年豐岡戲劇節除了由戲劇節總監親自嚴選的Director's Program之外，最令人期待的就是藝穗企劃（Fringe Program），藝穗企劃提倡自由開放的精神，表演者可以自由參加表演，又或者自由解散，不受正規舞台限制。

主辦單位表示，這次戲劇節範圍橫跨竹野海岸、城崎溫泉、神鍋高原，將於近畿地區最古老的劇場永樂館、但東地區自古以來祭典時使用的農村舞台、舊時的商工會議所改建而成的江原河畔劇場等室內外場地舉行。每個舞台、劇場都有不同風格，搭配類型豐富的戲劇、音樂劇等演出。（編輯：張雅淨）1130602