蘇花公路坍方連夜搶修 搶通單線雙向通行

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（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）蘇花公路台9線162.9公里崇德路段坍方，雙向道路阻斷，搶修過程遭遇崩坍擴災及巨岩，工務段增加機具連夜搶修，今天凌晨2時搶通單線，考量仍偶有落石，清晨5時單線雙向通行。

公路局東區養護工程分局今天發布訊息表示，蘇花公路台9線162.9公里和仁至崇德路段昨天發生坍方，約3000立方公尺土石阻斷雙向交通，南澳工務段人員機具立即前往搶修，過程中因遭遇崩坍擴災及巨岩，讓原預期搶修進度延後。

南澳工務段表示，經增加機具連夜搶修。今天凌晨2時搶通單線，考量災害現場偶有落石，為維護用路人安全，於清晨5時開放單線雙向通行，請用路人配合現場管制人員指揮通行。

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南澳工務段指出，由於受到鋒面影響，東部地區局部對流雲系發展旺盛，蘇花路廊和仁至崇德沿海有較強對流而出現間歇性強降雨，導致邊坡土石不穩定，和仁至崇德路段發生坍方。

公路局呼籲用路人，山區道路受地震影響，易發生坍方、落石，如遇豪雨或連續降雨，路況難以掌握，非必要勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。（編輯：謝雅竹）1130604