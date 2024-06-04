距台灣最遠東引島燈塔120歲 航港局7/1辦音樂會慶祝

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）距離台灣本島最遠的東引島燈塔至今已120年，交通部航港局將舉辦系列慶祝活動，7月1日將有燈塔之夜音樂會，大提琴家張正傑也會參與演出。

航港局今天舉行「閃耀雙甲子．東引展風華」東引島燈塔120週年慶祝系列活動記者會，航港局介紹，東引島燈塔位在馬祖列島極東之地，又稱東湧燈塔，也有北疆燈塔稱號，於1904年完工，是距離台灣本島最遠的燈塔。

東引島燈塔為18世紀英國式建築，塔身為圓形磚造，扇形地基由花崗石板鋪成，粗壯圓柱式塔身由紅磚砌成，並漆成白色，目前每年約有3萬人次造訪。

航港局指出，東引島燈塔鄰近海域布滿險岩暗礁，1958年因軍事理由暫停使用，1989年又恢復發光。

根據觀光署馬祖國家風景區管理處的說明，東引島燈塔聳立於懸崖峭壁上，面向東海，白色外形和崖下湛藍海水相互輝映，格外引人入勝，1988年文建會評定為國家三級古蹟，並於2016年升格為國定古蹟，是台閩地區位置最北的一座古蹟。

航港局表示，東引島燈塔120週年慶祝活動主場，將於7月1日在東引島舉辦，東引遊客中心有手作工作坊、忠誠門有市集展售，當天傍晚於燈塔舉辦點燈儀式，之後在忠誠門舉辦燈塔之夜音樂會，邀請張正傑等人演出。

航港局也策劃一系列旅遊體驗，6月11日將於活動臉書粉絲專頁「東引慢遊計畫 Roaming DongYin」發布老照片徵集活動，有興趣的民眾透過分享貼文，或於貼文下方留下老照片及心得，即可參加抽獎。

航港局另於基隆西岸碼頭候船室、新臺馬輪大廳、東引遊客中心及東湧燈塔展覽室，設有特色明信片集章點，民眾完成4點集章後，於活動粉絲專頁貼文下方分享留言，也有機會取得抽獎資格。（編輯：張雅淨）1130604