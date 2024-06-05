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四技二專技優甄審4646名額 開放考生上傳學習歷程

2024/6/5 10:39
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（中央社記者許秩維台北5日電）113學年四技二專技優甄審入學有70校參與招生，提供4646個招生名額，6月5日上午10時起開放考生網路上傳學習歷程備審資料。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，113學年四技二專技優甄審入學有70所科技校院及大學參與招生，提供4646個招生名額，7236人報名；四技二專技優甄審參採考生的高中學習歷程資料，作為指定項目甄審的備審資料審查。

完成四技二專技優甄審網路報名的考生，須於6月5日上午10時起至各校、系科（組）、學程所訂截止日晚間9時前，完成網路上傳學習歷程備審資料。

技專校院招生委員會聯合會表示，學習歷程備審資料上傳系統每天開放時間為上午8時至晚間9時，有中央資料庫學習歷程檔案且完成網路報名的考生，進入學習歷程備審資料上傳系統後，可從「勾選清單方式使用中央資料庫學習歷程檔案」或「採用自行上傳PDF檔案選擇方式」，擇一方式繳交學習歷程，上傳模式確認後不可修改。

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具中央資料庫學習歷程檔案的應屆畢業考生，第1至5學期「修課紀錄」由學習歷程中央資料庫提供，第6學期修課紀錄（PDF檔）由考生自行上傳至本委員會；未具中央資料庫學習歷程檔案的考生，一律以網路上傳PDF檔案方式繳交。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福表示，考生務必於規定期限內完成學習歷程備審資料上傳，並依各校規定及方式完成指定項目費用繳交；未依規定期限及方式完成「學習歷程備審資料上傳」或「指定項目甄審費用繳交」的考生，視同放棄參加指定項目甄審之資格。（編輯：陳政偉）1130605

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