高鐵首個站內美食街左營啟用 拉麵泡芙通通有

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（中央社記者余曉涵台北5日電）台灣高鐵今天宣布，全線第一個車站美食街在高雄左營站，規劃70席座位可供充電，且引進日本知名拉麵、泡芙等店家，近期正式啟用。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，在高鐵左營站1樓規劃全線第一個車站美食街，並於近期全新啟用，引進日本知名拉麵店「一風堂」、日式泡芙beard papa's以及精緻甜品店「不二緻果」等多家廣受旅客喜愛的店家進駐，更規劃70席座位，並在窗邊座位特別增設電源插座，方便旅客在用餐的同時為行動裝置充電。

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台灣高鐵說，左營站美食街空間設計特別採用內斂冷調風格，大量使用金屬材質及灰白黑等色調，營造整體空間的涼爽感，希望旅客一進入美食街空間，就能感受到清涼快意；旅客從左營站車站大廳1號出口處下樓，即可抵達美食街，營業時間自每天上午10時至晚間10時，全年無休。

另外，台灣高鐵表示，端午節假期疏運期間，共加開112班次列車（南下52班、北上60班），總計5天提供881班次列車的旅運服務，截至今天上午8時止，共約43萬2000人次完成訂票。（編輯：陳政偉）1130605