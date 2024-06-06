開箱老照片》空飄「六四」新聞到中國

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（中央社網站）1989年（民國78年）6月6日：「六四」天安門事件發生後，引起台灣各界高度關注與憤慨，台北國父紀念館、台中體育場、高雄文化中心集結20萬的學生與民眾，共同聲援中國民主運動。

6月6日當天上午，台灣學生及民眾在國父紀念館進行「送剪報空飄大陸」，向民眾募集各報有關天安門事件的報導，經整理後由國防部空飄對岸，試圖突破中共新聞封鎖，讓中國人民了解真相。

「六四」天安門事件起因於1989年4月15日被視為開明派代表人物的中共前總書記胡耀邦去世，學生和北京市民初期以「悼胡」為名，在天安門廣場上聚集，引發中國上海等地學生響應。解放軍在6月4日凌晨對學生和群眾展開武力鎮壓，造成重大傷亡，引發全球譴責。

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