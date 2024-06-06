多倫多台灣信合社 加拿大安省台僑「帳房」

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（中央社記者胡玉立多倫多5日專電）加拿大唯一有「台灣」字號的金融機構「多倫多台灣信用合作社」，剛度過46歲生日。這家集安大略省眾僑民之力互助成立的老牌金融機構，正努力讓更多人看見他們的存在。

在加拿大金融體系下，5大銀行永遠是目光焦點，較少人注意「信用合作社」其實也在加國民間忠實扮演「帳房」角色。它們不僅獲准具備銀行絕大多數功能，更在不同族裔社區或職業團體裡受到高度信賴。各家信合社還不時支援合作，充滿人情味。

多倫多台灣信用合作社1978年5月26日在安大略省成立。5月是加拿大亞裔傳統月，加拿大信合社同行老大哥Central 1 Credit Union（中央第一信貸聯盟）日前在英文官網以專文介紹多倫多台灣信用合作社（Taiwanese Canadian Toronto Credit Union，TCTCU），形容「小而強」的它是「社區賦權的典範」。讓TCTCU這個「完全屬於台灣人」的金融機構，著實出了一番風頭。

多倫多台灣信用合作社董事會主席林婷媖（Tina Wang）接受Central 1訪問時，回憶70年代台灣信合社成立原由。當年「新移民和留學生在加拿大想要開設銀行帳戶或取得其他金融服務非常困難，於是大家決定透過正式註冊信用合作社，相互幫助」。現年73歲的合作社元老級成員林婷媖說：「我們之所以強大，是因為我們緊密團結。」

40多年下來，憑藉決心和韌性，多倫多台灣信合社從1970、80年代專注於儲蓄和貸款，到現在基本上是個小型銀行，包辦個人支票帳戶﹑定存﹑網路銀行、提款卡、信用卡、網上投資交易等業務；公司戶同樣有支存、定存和網路銀行。安大略省90%的台裔社團是多倫多台灣信合社客戶。

多倫多台灣信合社經理盧莉馨向中央社表示，TCTCU「體質很好」，承受呆帳能力比主管機關要求的還要高出3、4倍。只要在信合社開戶，就是信合社的社員「股東」，除了可以參與股東大會對營運表示意見，每年還有股利分紅。在安省政府監管下，每個帳戶有25萬加元（約合新台幣590萬元）存款保險，比加國5大銀行的10萬加元存款保險，還要安全。

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當年多倫多台灣信合社靠著老一輩僑民闖出一片天，穩穩當當走到今天；現在最大期盼是讓年輕一代台裔僑民清楚知曉它的存在，並設法結合更多科技，以迎合不同世代的金融需求。

盧莉馨指出，加拿大安省估計有台僑2萬人，多倫多台灣信合社會員數1000多人，顯然還有很大的開發成長空間。她說：「我們希望多倫多台灣信用合作社走得更遠；期盼有朝一日，台灣社區人人都把在台灣信合社開戶，視為理當具備的『台僑身分證』。」（編輯：馮昭）1130606