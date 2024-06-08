端午連假首日 估省道台9線蘇花路廊等路段易壅塞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北8日電）今天是端午節連假第一天，交通部公路局預估，返鄉及出遊車潮將湧現，包括台9線蘇花路廊、台61線鳳鼻至香山等多處路段易壅塞。

公路局預估，今天返鄉及出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段，銜接國道及快速公路部分有8處，包括北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道；中部台74線台中環線接國3快官、霧峰交流道；南部台18線接國3中埔交流道，台86線接國1仁德系統、接國3關廟交流道，台88線五甲至鳳山路段。

另外，主要省道幹道有5處易壅塞，包括台9線蘇花路廊，台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段；還有6處觀光景點聯外道路也易塞，包括北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙、福隆路段、台3線大溪路段、中部台21線日月潭路段、南部台26線墾丁路段。

公路局說，客運業於端午節連假期間運能充足，並推出國道客運優惠措施，建議旅客多搭乘公共運輸。

公路局統計，昨天假期前夕，西部國道客運共計行駛7195班次，疏運14萬2369人，疏運人數較112年同期增加3.2%；東部國道客運路線共計行駛1816班次，疏運3萬267人，疏運人數較112年同期增加7.1%。（編輯：陳政偉）1130608