美網紅遊台難忘鹽水蜂炮 赴台深度旅遊成新潮流

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（中央社記者張欣瑜舊金山7日專電）美國網紅華勒斯2月前往台灣4大城市旅遊，今天她在舊金山分享見聞表示，台南鹽水蜂炮帶來文化衝擊，「很刺激」、令她「腎上腺素噴發」，驚豔台灣太多東西好吃又好玩，只待9天時間太短。

疫情過後，美國旅遊業者對台灣市場興趣激增，觀光署今天在舊金山中半島舉辦推廣會，吸引近百家業者參加，有當地旅遊業者特地開了144公里路程前來。

美國網紅華勒斯（Antonae Wallace）在網上以Nae Lynette的名字與粉絲互動。她2月前往台灣9天，從台北一路玩到高雄，搭高鐵跑了4個城市。

她受訪形容，台北像是「乾淨的紐約市」，很多地方可以購物，周遭景點多。

談到美食，華勒斯說，出門在外有時候不大敢亂吃東西，而且她不吃豬肉，這次沒有機會去到夜市。但她對台灣當地素食料理十分驚豔，「蘑菇吃起來跟肉丸味道一樣」。她也特別向在場旅遊業者分享台灣的「現撈鮮魚」。

此外，華勒斯還體驗了台南鹽水蜂炮。她告訴記者，「真的嚇呆了」，自己全身穿著防護裝備，轉頭卻看見很多民眾光著腳，是滿大的文化衝擊。

到過多國的華勒斯說，這是獨一無二的體驗，會推薦給喜歡冒險的人。

現場大部分業者沒有去過台灣，但是他們不約而同表示，為滿足客群需求，非常有興趣開發台灣市場，除美食體驗之外，同時希望能探索台灣歷史和文化。

旅遊業者史壯（Dale Strong）在場體驗繪製絹扇，表示「難度很高但非常喜歡」。她在扇子上寫了孫女的中文名字艾麗，作為生日禮物。她告訴中央社，台灣不大，卻是個擁有歷史文化又能放鬆的地方，感覺去一趟非常「超值」。

她特別提到台灣的海灘活動，「有衝浪、划船、浮潛，非常多樣」。記者問她美國西岸同樣有海灘，哪裡不一樣，她說看過很多介紹，台灣似乎有更多「白色柔軟細沙」和「溫暖的海水」，很期待能夠開拓市場、前往體驗。

旅遊業者馬勒奇（Rob Malech）舉標語照相時不停喊「我愛台灣」。他告訴中央社，台灣是美國的好朋友，以他的身分，支持好朋友最棒的方式，便是讓更多人到那邊去走走看看和消費，以實際行動展現對好朋友的支持。

2023年美國赴台旅客為52萬9532人次，51.9%目的為觀光，為全球赴台旅遊市場第4名。2024年6月起，北美直飛台灣航班每週約達160班，綿密航網更提升北美旅客前往台灣並轉機至東亞各國的多樣便利性。（編輯：馮昭）1130608

交通部觀光署美西時間7日在舊金山舉辦台灣觀光推廣會，提供豐富旅遊資源、多元文化底蘊和優質的旅遊服務資訊，為雙邊業者提供深入交流的平台。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年6月8日

交通部觀光署美西時間7日在舊金山中半島舉辦觀光推廣會，吸引近百家業者參加。圖為參加推廣會成員，由左至右依序為台北市政府觀傳局科員涂敏、華航舊金山分公司總經理曾煜屏、台北市政府觀傳局股長梁秋瑩。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年6月8日